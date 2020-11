السلّم والحذاء وربطة العنق.. ترمب يدافع عن حالته الصحية (فيديو)

وفي تولسا بولاية أوكلاهوما، حيث أقيم أول مهرجان انتخابي لترمب منذ أكثر من ثلاثة أشهر حين جمدت في الولايات المتحدة كل التجمعات بسبب تفشّي وباء كوفيد-19، قال ترمب "إذا كانت هناك مشكلة سأبلغكم بها".

#ترامب يشرح سر عدم رفعه كوب الماء بيد واحدة، لحماية الكرافة الحرير. https://t.co/XwxLNuiPu3 — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) June 21, 2020

وخصص ترمب جانبًا من خطابه في تولسا للرد على هذه التساؤلات بشأن صحته، متهكمًا على منتقديه ومهاجمًا "وسائل الإعلام المضللة"، ومقلدًا الخطوات التي قام بها في ويست بوينت من طريقة السير بخطى بطيئة إلى إلقاء التحية مئات المرات على الخريجين إلى طريقة شربه الماء من كأس ما لبث أن رماها جانبًا على وقع تصفيق أنصاره.

وقال ترمب عندما لاحظ الناس أنه يبدو وأنه يواجه صعوبة في شرب الماء من كوب المياه عندما رفعها بيديه الاثنتين مبررًا "لا أريد أن يبلل الماء رابطة العنق!"، ثم قام بشرب الماء بيد واحدة ليثبت أنه يستطيع القيام بذلك.

وبرر ترمب أمارات التعب التي ظهرت عليه بالقول إنه يومها سار مسافة طويلة لتفقد مباني الأكاديمية العسكرية ثم ألقى خطابًا مطولا ثم ألقى التحية "600 مرة" تحت شمس حارقة أصيب "من جرائها بحروق جلدية"، مشبهًا حركة رفع يمناه لإلقاء التحية العسكرية وخفضها 600 مرة بحركة "رفع الأثقال لكن من دون أثقال".

Trump descended a ramp extremely carefully at the end of his West Point speech today pic.twitter.com/uMG3KyB1V1 — Aaron Rupar (@atrupar) June 13, 2020

كما عزا ترمب الصعوبة التي واجهها يومها في السير إلى نعل الحذاء الذي كان ينتعله يومها، مشيرًا إلى أنه حذاء "جيد إذا كان المرء يمشي على أسطح مستوية، لكنه ليس جيدًا لمسار منحدر".

وأضاف "لم يكن هناك درابزين… كان الممر أشبه بحلبة تزلج. قلت للجنرال: لدي مشكلة… لا يمكنني السير على هذا الممر من دون أن أقع على مؤخرتي"، وتابع "لم يكن بإمكاني أن أسقط على مرأى من وسائل الإعلام المضللة".

Trump still hasn't totally figured out how to drink water pic.twitter.com/IO8CDXmD9i — Aaron Rupar (@atrupar) June 13, 2020

وفي خطابه، اتهم الرئيس الجمهوري (74 عامًا) منافسه الديمقراطي في الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل جو بايدن (77 عامًا) بأنه يعاني من خطب في صحته، مضيفًا "هذا أمر بوسعي أن أؤكده لكم".

وكانت علامات استفهام عديدة طرحت حول صحة ترمب في عيد ميلاده الرابع والسبعين، وذلك بعد أن بدت عليه أمارات التعب خلال حفل تسليم شهادات عسكرية لخريجي أكاديمية وست بوينت العسكرية المرموقة قرب نيويورك.

Maybe we can get Trump one of those medic alert bracelets that says “help I’ve fallen and I can’t get up!” #rampgatehttps://t.co/gZa6l2OHH8 — Palmer Report (@PalmerReport) June 14, 2020

وعند مغادرته المنصة، بدا أنه يواجه صعوبة في النزول، وكانت خطواته حذرة. وأشارت وسائل إعلام إلى استعماله كلتا يديه لحمل كوب ماء خلال الخطاب، كما واجه صعوبة في نطق اسم بطل الحرب العالمية الثانية الجنرال دوغلاس ماكارثر.

وكان ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع مصورة لترمب، وقد ظهر في أوضاع غير مستقرة خلال حفل تخرج طلاب الأكاديمية العسكرية في "ويست بوينت" بنيويورك الأسبوع الماضي.

Recent videos make it clear that there is something medically wrong with Trump. The way he walks, how he holds a glass of water, his slurred words, his lapses in thought. What is the White House hiding? — Jon Cooper 🇺🇸 (@joncoopertweets) June 14, 2020

وظهر وهو يهبط على سلم متحرك وهو غير قادر على التحكم في توازنه مرات عديدة مما خُيل أنه قد يقع أكثر من مرة.

وعقّب ترمب حينها على هذا المشهد في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر قائلًا "السلم المتحرك الذي قمت بالنزول عليه كان طويلًا جدًا وشديد الانحدار ولم يكن له حاجز للاتكاء عليه؛ وكان زلقًا للغاية أيضًا؛ وآخر شيء كنت سأقوم بفعله هو أن "أسقط" لكي تستمتعوا بالأخبار الزائفة؛ في آخر عشر أقدام لقد ركضت حتى الوصول لمستوى الأرض".

Using an online protractor tool it looks to me like the ramp is at about an 11 degree downward angle.#TRUMPstroke #TrumpIsNotWell #rampgate pic.twitter.com/VDve6v1gas — Anagram Man (@ConserveLetters) June 14, 2020

وقد أظهر مقطع آخر ترمب خلال الاحتفال وهو غير قادر على رفع كوب ماء بيد واحدة لكي يشرب، مما دفعه لرفع يديه الثانية لكي يُمسك الكوب بيديه الاثنتين، مما دفع مغردون في التشكيك في القدرات الصحية للرئيس الأمريكي وصولًا إلى عدم أهليته لمنصب الرئاسة.

وشارك أحدهم بتغريدة سابقة لترمب وهو يستهزأ بالرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في موقف مشابه للنزول على السلم.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قام ترمب بزيارة مجهولة الأسباب لمستشفى عسكري قرب واشنطن خارج جدول أعماله. وسرت حينها شائعات قالت إن سبب الزيارة آلام في الصدر قد تكون مؤشرًا على مشاكل في القلب.

لكن البيت الأبيض عزا يومها تقديم موعد الفحص السنوي الروتيني الى اكتظاظ جدول أعمال 2020، وأكد طبيب ترمب أنه لم يتم "تشخيصه أو معالجته من مشاكل طارئة أو حادة".

وبرزت شكوك أخرى عند زيارة الرئيس نهاية مايو/أيار، مقبرة أرلينغتون العسكرية، التي تضم رفات جنود قتلوا في الميدان، حيث بدا أنه يواجه صعوبات في الوقوف بدون حركة.

I like presidents who don't blame inanimate objects for making them look ridiculous.@realDonaldTrump… 🤣#Rampgate — John Pavlovitz (@johnpavlovitz) June 14, 2020

The people saying #TrumpIsUnwell and running with #RampGate theories are the same people who said it was "dangerous" and "unethical" to ask questions about Hillary Clinton's health after she had daily coughing fits for 6 months and was caught on video collapsing… — Paul Sacca (@Paul_Sacca) June 14, 2020