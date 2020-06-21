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سياسة

"ادعموه في إثيوبيا".. مغردون يهاجمون دعم الإمارات للسيسي في ليبيا

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
21/6/2020

وكتب قرقاش في حسابه في تويتر/ "الدعم العربي الكبير لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص ليبيا مؤشر واضح علي رفض العالم العربي لاستباحة سيادته وحدوده من قبل الدول الإقليمية".

وأضاف قرقاش: "الضعف الحالي للنظام العربي طارئ، والمواقف المبدئية الداعية للعلاقات المتوازنة والصائنة للاستقرار والسيادة ستبقى راسخة".

وتساءل مغردون عن سبب الدعم الذي تحظى به مصر في ليبيا من الإمارات والسعودية، وعدم تقديم أي دعم لها في مشكلتها بشأن سد النهضة.

https://twitter.com/89Mouhager891/status/1274459024440856576?ref_src=twsrc%5Etfw

وتأتي تغريدة قرقاش في أعقاب كلمة متلفزة ألقاها السيسي أمام القوات الجوية بمحافظة مطروح (غربي مصر)، المتاخمة للحدود مع ليبيا، السبت، قال فيها: "كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا، أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".

وقال السيسي تعليقًا على الأوضاع في ليبيا إن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، مشيرًا إلى أن تجاوز سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة لمصر.

وأضاف: "أهدافنا حماية الحدود الغربية وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا كجزء من الأمن القومي"، وتابع: "الاستعداد القتالي صار أمرًا ضروريًا وحتميًا في ظل حالة الاضطراب التي تسود منطقتنا".

ورد الناطق باسم "غرفة عمليات سرت الجفرة" التابعة لقوات حكومة الوفاق، العميد عبد الهادي دراه على كلمة السيسي، قائلًا: "تصريحات السيسي بأن سرت والجفرة خط أحمر حسب وصفه هو تدخل سافر في شؤون بلادنا، ونعتبره إعلانا واضحا للحرب على ليبيا".

وأضاف: "قواتنا البطلة عازمة على تكملة المشوار وتحرير كامل المنطقة من مليشيات الكرامة الإرهابية (قوات خليفة حفتر) ومرتزقتهم وداعميهم".

كما سبق ورفضت حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليًا) اجتماعًا بالجامعة العربية لمناقشة الأوضاع في ليبيا تقدمت به مصر، ومن قبله رفضت حكومة الوفاق مبادرة تقدمت بها مصر لاحتواء الأزمة في ليبيا.

وقالت حكومة الوفاق إن حفتر، والذي تدعمه مصر والإمارات وفرنسا والأردن، أصبح "ورقة محروقة"، ولا مكان له في أي تسوية سلمية مقبلة.

وتدعم مصر والإمارات وفرنسا وروسيا مليشيا حفتر منذ سنوات، وكثفت دعمها لقواته أثناء هجوم استمر لأكثر من عام بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس. 

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