هيئة الدواء الهندية توافق على تصنيع عقار لعلاج فيروس كورونا

وقالت شركة جلينمارك فارماسيوتيكالز، في بيانها، إنها تلقت تصريحًا بالتصنيع والتسويق من هيئة تنظيم العقاقير الهندية لإطلاق العقار الفموي المضاد للفيروسات فافيبيرافير أو فابيفلو، وذلك لعلاج الحالات الخفيفة والمعتدلة من المصابين بالفيروس التاجي (المسبب لمرض كوفيد-19) في الهند.

وقالت وكالة بلومبيرغ للأنباء إن الموافقة على العقار جاءت للاستخدام فقط في حالات الطوارئ المقيدة في الهند؛ وإن الاستخدام المقيد ينطوي على استخدام الدواء تحت المسؤولية، ويتعين على كل مريض ملء نموذج بالعلم والموافقة قبل بدء تناول العلاج الجديد.

يذكر أن شركة جلينمارك بدأت في 12 مايو/أيار الماضي العلاج التجريبي للمرحلة 3 من العقار فافيبيرافير لعلاج مرضى كوفيد-19 في الهند.

وفي الهند، أصاب فيروس كورونا المستجد 385 ألفًا و276 شخصًا، قضى منهم جراء الإصابة 12 ألفًا و677 مصابًا، بينما تعافى 208 آلاف و169 مصابًا، حتى الآن.

وعالميًّا، أصاب الفيروس التاجي 8 ملايين و731 ألفًا و969 شخصًا، وأودى بحياة 461 ألفًا و436 مصابًا، في حين تعافت 4 ملايين و597 ألفًا و348 حالة، حتى اللحظة.

اقرأ أيضًا:

ديكساميثازون.. ما تأثيره على الحالات الحرجة من كورونا؟ وكيف يختلف عما سبقه؟ (فيديو)

الصحة العالمية: العالم دخل مرحلة جديدة وخطيرة من تفشي كورونا

الصحة العالمية: عودة "قاتلة" لكورونا في حال التسرع في رفع العزل

شركة أمريكية: علاج لفيروس كورونا قد يكون جاهزا للاستخدام خلال 3 أشهر

باحثون: فيروس كورونا تطور عبر طفرة جديدة.. ماذا يعني ذلك؟

بريطانيا تقرر علاج مرضى كورونا بدواء واعد فورا