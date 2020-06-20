مصر: إصابات كورونا تتصاعد وتسجيل 89 وفاة جديدة

وأضافت الوزارة أن 399 مصابا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتعافيهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 53758 حالة منها 14327 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل و2106حالات وفاة.

وأضاف مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي لا سيما في المحافظات التي تشهد معدلات إصابة عالية.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي #فيروس_كورونا إلى 14327 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي…https://t.co/JUp3gcRLnw pic.twitter.com/Hzr5jIohOJ — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) June 20, 2020

وفرضت مصر إجراءات العزل في مارس/آذار لكبح انتشار الفيروس وأغلقت المدارس والمطاعم وأوقفت كل الرحلات الجوية الدولية تقريبا.

وأغلق الوباء قطاع السياحة الذي تقول الحكومة إنه يسهم بنسبة خمسة في المئة في الناتج الاقتصادي وإن كان محللون يقولون إنه ربما يسهم بما يصل إلى 15 في المئة باحتساب الوظائف والاستثمارات غير المباشرة.

وتأمل الحكومة في إمكانية استقبال سائحين خلال الفترة المتبقية من الصيف وقالت إنها تخطط لإعادة فتح المطارات أمام الرحلات الجوية المنتظمة اعتبارا من أول يوليو/ تموز المقبل.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 8 ملايين و861 ألفا، توفي منهم فوق 464 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و717 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.