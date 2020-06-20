مسؤول يمني يتوعد محمد بن زايد: سيبكي ندما

جاء ذلك في تغريدة له على تويتر، مساء الجمعة، بعد سيطرة مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتياً على مركز محافظة أرخبيل سقطرى (جنوب اليمن).

وقال صالح سُميع: "خذوا عني هذا واحفظوه لقوادم الأيام: سيبكي محمد بن زايد ندما على اليوم الذي وطأت فيه قدمه سهول سقطرى وجبالها".

ودعا المسؤول اليمني محمد بن زايد إلى مراجعة من تجرعوا ذلك عن بؤس ماضيهم في اليمن وأن يتعظ ويتعقل.

خذوا عني هذا واحفظوه لقوادم الأيام :

سيبكي محمد بن زايد ندما على اليوم الذي وطأت فيه قدمه سهول سقطرى وجبالها وليسأل الأتراك والإنجليز عن بؤس ماضيهم في اليمن وما تجرعوه فيه إن كان يتعظ ويعقل — د.صالح حسن سميع (@SSumie56) June 19, 2020

وفي تغريدة أخرى أوضح المسؤول أن سقطرى كانت في الماضي وهي في الحاضر وستظل في المستقبل جزءا صميما من أراضي الجمهورية اليمنية، وأي وجود أجنبي فيها سواء كان مباشرا أو غير مباشر لن ينفي حقاً في الحاضر ولن يشرعن للوجود الأجنبي في المستقبل.

كانت سقطرى في الماضي وهي في الحاضر وستظل في المستقبل جزءا صميما من أراضي الجمهورية اليمنية وأي تواجد أجنبي فيها سواء كان مباشرا أو غير مباشر لن ينفي حقاً في الحاضر ولن يشرعن للوجود الأجنبي في المستقبل ، هكذا تقضي قواعد القانون الدولي العام أيها اليمانيون الأباة فلا تبتئسوا — د.صالح حسن سميع (@SSumie56) June 19, 2020

وأكد سميع وهو أستاذ جامعي في القانون، أن ذلك ما تقضيه قواعد القانون الدولي العام، داعياً اليمنيين الأباة ألّا يبتئسوا.

والجمعة، سيطرت قوات الانتقالي على مقر السلطة المحلية بسقطرى، عقب انسحاب القوات الحكومية، وذلك بعد ساعات من سيطرتها على مبنى مديرية أمن سقطرى الواقع بمدينة حديبو، مركز المحافظة.

واعتبرت الحكومة اليمنية سيطرة الانتقالي على مؤسسات الدولة، وقصف المدنيين اعتداء غاشما وتمردا وانقلابا واضحا على السلطة الشرعية.

وأضافت "هذه مؤامرة تتعدى أية خلافات داخلية، وتم سباغها بغطاء داخلي وأدوات داخلية لتحقيق غايات وأحقاد تستهدف الإنسان اليمني والأرض اليمنية".