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سياسة|كندا

كندا تحقق في "مراهنة" طواقم طبية على مرضى من السكان الأصليين

بلغ عدد إصابات كورونا في كندا 100 ألف و629 حالة
بلغ عدد إصابات كورونا في كندا 100 ألف و629 حالة
20/6/2020

وقالت مجموعة "ميتيس نيشن بي سي" الحقوقية إن عاملين في المستشفى كانوا يتبارون لتقدير مستوى الكحول في الدم لمرضى اعتقدوا أنهم من السكان الأصليين.

وأطلق على اللعبة "برايس إز رايت"، في إشارة إلى العرض الذي يخمن المشاركون فيه سعر بضائع معينة.

وقال وزير الصحة الإقليمي أدريان ديكس الجمعة "إذا كان الأمر صحيحا فإنه غير مقبول وعنصري" مضيفا أنه تم فتح تحقيق بالحادث.

وأظهر تقرير صدر في العام 2019 أن العنصرية ضد السكان الأصليين منتشرة على نطاق واسع في النظام الصحي في المقاطعة، وفق ما قال رئيس "ميتيس نيشن بي سي" دانييل فونتين لإذاعة "سي بي سي" العامة.

وقالت المجموعة في بيان "المرضى من السكان الأصليين في كندا الذين يسعون للحصول على خدمات الطوارئ في بريتيش كولومبيا، غالبا ما يفترض أنهم مخمورون ويحرمون من الخدمات الطبية".

وأضافت أن هذا الأمر يساهم في "تفاقم الظروف الصحية التي تؤدي إلى أضرار أو وفاة".

وبحسب موقع وورلد ميتر بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في كندا 100 ألف و629 حالة،وبلغ عدد الوفيات 8 آلاف و 346. كما بلغ عدد المتعافين 63 ألفا و3 حالات.

المصدر : الفرنسية
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