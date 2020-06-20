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سياسة

جحود الأبناء.. أغلقوا على والدتهم باب المنزل وتركوها تصارع الموت (فيديو)

مصر سجلت أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا أمس الجمعة
مصر سجلت أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا أمس الجمعة
20/6/2020

فقد ترك الأبناء والدتهم المصابة بالفيروس، وأغلقوا عليها باب المنزل، وتركوها بلا طعام أو رعاية.

واستنجدت المرأة عبر الهاتف بأحد المتطوعين لمساعدتها وتوفير الطعام وأنبوبة أوكسجين لها قائلة "مش قادرة أتكلم وحاسة بضيق نفس وعيالي قافلين عليّ والمفتاح مع الجيران".

وسألها الرجل إن كانت مصابة بكورونا أم لا؟ فأنكرت إصابتها، خوفا من أن يرفض المتطوع مساعدتها. 

لكن الرجل ظل يتردد على المرأة لمساعدتها وتوفير الطعام والأوكسجين لها، إلى أن فارقت الحياة بعد 10 أيام، في ظل تجاهل تام من أبنائها لحالتها وعدم اهتمامهم بالسؤال عنها أو الاطمئنان عليها.

وفي نهاية الفيديو وجه المتطوع رسالة لأبناء المرأة المتوفاة قائلا "والله العظيم، من اللي بتعملوه في أمكم، بكره أولادكم هيعملوه فيكم".

أكثر من 50 ألف إصابة

وأعلنت مصر أمس الجمعة تسجيل 1774 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 79 وفاة جديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية خالد مجاهد إن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء، أقل معدلات إصابات بالفيروس.

ووصل إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في مصر بفيروس كورونا حتى الجمعة، 52 ألفا و211 حالة، من بينها 13 ألفا و928 حالة تم شفاؤها، و2017 حالة وفاة.

ويشكك كثيرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي في دقة الأعداد المعلنة من قبل الحكومة، زاعمين أن الواقع أضعاف الأعداد الرسمية المعلنة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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