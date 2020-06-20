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سياسة|تونس

تونس: حركة النهضة مستاءة من تصريحات رئيس الحكومة.. ماذا قال؟

رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي
رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي
20/6/2020

والأحد الماضي قال الفخفاخ، ردا عن سؤال عما إن كان في قطيعة مع الغنوشي، في مقابلة بثتها قناة محلية خاصة: "ليست هناك قطيعة مع الغنوشي، ونحن نتحدث مع بعض".

وأضاف: "الغنوشي رئيس حزب شريك في الحكم، وما يراه صالحا لحزبه وشخصه يقوم به".

وقالت النهضة إن مكتبها التنفيذي عبّر عن استيائه "من بعض ما ورد في حوار رئيس الحكومة من حديث عن مجلس نواب الشعب ورئيسه، رئيس الحزب الأكبر الداعم للحكومة".

وجددت النهضة تمسكها بـ"قناعتها التامة بحاجة البلاد الماسة لتوسيع الحزام السياسي للحكم من أجل القيام بالإصلاحات الضرورية ومواجهة مطالب التنمية ضمن توافق وطني واسع".

ويتشكل الائتلاف الحاكم في تونس من "حركة النهضة" (إسلامية 54 نائبا أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم) و"التيار الديمقراطي" (اجتماعي ديمقراطي/ 22 نائبا)، و"حركة الشعب" (ناصرية/ 15 نائبا)، وحزب "تحيا تونس (ليبرالي/14 نائبا) و"كتلة الإصلاح" (مستقلون وأحزاب صغيرة/ 16 نائبا).

وأهابت النهضة "بكل القوى والفعاليات الوطنية لدعم الحكومة وإعطائها الفرصة للإنجاز ومواجهة تحديات الاصلاح بروح البذل والعطاء، التي عبر عنها شعبنا في مواجهة الجائحة".

وفي ذات السياق عبّرت النهضة عن "تقديرها للمجهودات التي بذلتها الحكومة خلال الأيام المئة الأولى منذ اعتمادها".

إلا أنها دعت الحكومة إلى "انتهاج الحوار كسبيل أوحد لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا، وذلك بإشراك الأحزاب البرلمانية والمنظمات الوطنية في وضع خطة إنعاش اقتصادي لتعبئة الموارد وتحقيق الوحدة الوطنية والتضامن الوطني المطلوب".

يشار أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ يرفض توسيع الائتلاف الحاكم كما تطالب بذلك حركة النهضة.

رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ

من جهة أخرى أشارت النهضة إلى "انشغالها الشديد لما يمكن أن يواجه (تونس) من مخاطر في حال حصول موجة ثانية من انتشار كورونا".

وقالت إن ذلك "يستدعي من كل التونسيين ومن مختلف الأطراف الحذر من كلّ تهاون مع الإجراءات الصحيّة الوقائية وخاصّة مع قرار فتح الحدود الأسبوع القادم".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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