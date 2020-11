ترمب يتوعد بولتون بدفع "ثمن باهظ" لنشر كتابه

وكتب ترمب على تويتر "بولتون خرق القانون، وقد استُدعي ووبِّخ على ذلك، وسيدفع ثمنًا باهظًا"، وأضاف أن بولتون "يهوى إلقاء القنابل على الناس وقتلهم، والآن ستُلقى عليه القنابل".

وفي السياق، رفض قاض أمريكي، اليوم السبت، طلبًا من إدارة ترمب بإصدار أمر بمنع نشر كتاب بولتون وعنوانه (من قاعة الحدث: مذكرات من البيت الأبيض) وفيه يزعم بولتون أن الرئيس طلب مساعدة الصين للفوز بإعادة انتخابه.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية رويس لامبرث في حكمه "في حين أن سلوك بولتون المنفرد يثير مخاوف خطيرة تتعلق بالأمن القومي؛ فإن الحكومة لم تثبت أن الإنذار القضائي هو العلاج المناسب".

هذا، وسعت إدارة ترمب إلى استصدار إنذار قضائي مؤقت وأمر قضائي أولي ضد نشر الكتاب، قائلة إنه يحتوي على معلومات سرية ويهدد الأمن القومي.

وكتب القاضي "قامر المدعى عليه بولتون بالأمن القومي للولايات المتحدة. لقد عرض بلاده للأذى ونفسه للمسؤولية المدنية (وربما الجنائية)" لكنه قال إن "الإنذار القضائي سيكون متأخرًا جدًا لوقف الضرر".

وقال القاضي في مقاطعة العاصمة واشنطن إن بولتون لم يحصل على ما يبدو على موافقة من البيت الأبيض بأن كتابه لا يحوي معلومات مصنفة سرية، لكنه رفض مع ذلك منع نشرها.

وتابع القاضي أن مراجعة المقاطع التي تدّعي الإدارة الأمريكية أنها تحوي معلومات مصنّفة سرية ولّدت لديه اقتناعا بأن بولتون "بنشره كتابه يعرّض على الأرجح الأمن القومي للخطر"، وأضاف "مع وجود مئات الآلاف من النسخ حول العالم، والعديد منها في غرف الأخبار، فقد وقع الضرر بالفعل".

وفي تغريدة بعد وقت قصير من صدور قرار المحكمة، اتهم ترمب مرة أخرى بولتون بأنه ينشر معلومات سرية، وقال "يجب أن يدفع ثمنًا باهظًا جدًا لذلك مثلما دفع آخرون من قبل.. هذا يجب ألا يحدث مرة أخرى".

وأضاف الرئيس الأمريكي "بعد كشف الكتاب وتسريبه لكثير من الناس ووسائل الإعلام، من الواضح أنه لم يكن بمقدور القاضي الموقر فعل شيء لإيقافه.. لكن، صدرت تصريحات قوية وشديدة وأحكام حول المال وخرق التحفّظ".

BIG COURT WIN against Bolton. Obviously, with the book already given out and leaked to many people and the media, nothing the highly respected Judge could have done about stopping it…BUT, strong & powerful statements & rulings on MONEY & on BREAKING CLASSIFICATION were made….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2020