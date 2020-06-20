بالصور.. أتراك يؤدون صلاة الجمعة تحت الأمطار الغزيرة

وأرفق إرباش تغريدته بالآية الكريمة من سورة الأنعام "قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين".

De ki: "Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm, hepsi âlemlerin rabbi olan Allah içindir."

En'âm Sûresi 162. Ayet pic.twitter.com/IHBE7aE028 — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) June 19, 2020

كانت تركيا قد قررت استئناف صلوات الجماعة في مساجد البلاد، اعتباراً من الجمعة 29 مايو/أيار الماضي، وذلك بعد تعليقها سابقاً ضمن إطار تدابير مكافحة وباء كورونا.

وتم توزيع لحوم 1003 ذبائح في المساجد الرئيسيةعلى الفقراء، شكراً لله على عودة فتح المساجد أبوابها أمام المصلين.

ومنذ 16 مارس/ آذار الماضي، علقت رئاسة الشؤون الدينية التركية أداء الصلوات في المساجد، ضمن تدابير الحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاء استئناف صلوات الجماعة في المساجد، عقب تراجع انتشار وباء كورونا في تركيا خلال الأسابيع الأخيرة.