البث الحي
سياسة|تركيا

بالصور.. أتراك يؤدون صلاة الجمعة تحت الأمطار الغزيرة

أتراك يؤدون صلاة الجمعة تحت الأمطار الغزيرة أمس الجمعة
أتراك يؤدون صلاة الجمعة تحت الأمطار الغزيرة أمس الجمعة
20/6/2020

وأرفق إرباش تغريدته بالآية الكريمة من سورة الأنعام "قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين".

كانت تركيا قد قررت استئناف صلوات الجماعة في مساجد البلاد، اعتباراً من الجمعة 29 مايو/أيار الماضي، وذلك بعد تعليقها سابقاً ضمن إطار تدابير مكافحة وباء كورونا.

وتم توزيع لحوم 1003 ذبائح في المساجد الرئيسيةعلى الفقراء، شكراً لله على عودة فتح المساجد أبوابها أمام المصلين.

ومنذ 16 مارس/ آذار الماضي، علقت رئاسة الشؤون الدينية التركية أداء الصلوات في المساجد، ضمن تدابير الحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاء استئناف صلوات الجماعة في المساجد، عقب تراجع انتشار وباء كورونا في تركيا خلال الأسابيع الأخيرة.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبدالله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)

فرنسا تعرب عن قلقها بعد اعتقال مسؤول في منظمة حقوقية في مصر

صورة من زيارة السفراء إلى مقر المنظمة والتي اعتقل بشير على خلفيتها (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)

في أول زيارة رسمية.. وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية يصل إسرائيل

وزير خارجية البحرين في إسرائيل (رويترز)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)