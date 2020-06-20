الموجة الثانية من تفشي كورونا تضرب إسرائيل

وصدر تقرير مركز المعلومات الوطني لمكافحة كورونا التابع لجهاز المخابرات العسكرية (أمان)، اليوم السبت، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وقال التقرير: "تدخل إسرائيل في هذه الأيام موجة ثانية من وباء كورونا، تختلف في خصائصها عن الأولى، ولكنها ليست أقل حدة"، وأشار إلى أن عدد المصابين الجدد بالفيروس في إسرائيل ارتفع خلال الأسابيع الأخيرة بشكل مطرد.

وأوضح التقرير، أنه في المدة ما بين 15-21 من مايو/ أيار الماضي، وصل متوسط المصابين إلى 16 حالة جديدة يوميًا، لكن متوسط الإصابات الآن وصل إلى نحو 200 إصابة.

وحذر التقرير الحكومي من أنه حال استمر المعدل الحالي للإصابات؛ فسوف يتجاوز عدد المصابين الجدد في غضون شهر واحد ألف إصابة، وسيصل عدد حالات الوفاة إلى المئات، وستضطر إسرائيل إلى فرض إغلاق شامل.

وأوصى معدو التقرير، بإعادة النظر في قرارات تخفيف إجراءات مكافحة كورونا، التي اتخذتها الحكومة خلال الأيام الأخيرة.

وسجلت إسرائيل،السبت،حالة وفاة جديدة بالوباء ليصل إجمالي الوفيات إلى 305، ومساء الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 300 إصابة بالفيروس التاجي، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 20 ألفًا و243 إصابة، من بينهم 15 ألفًا و567 حالة تعافٍ.

وكانت إسرائيل قد رصدت، الخميس الماضي، أعلى معدل يومي للإصابات منذ أبريل/ نيسان المنصرم، بواقع 304 حالات، وفق يديعوت أحرونوت.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، خلال الفترة الأخيرة، تسهيلات بينها إعادة فتح المدارس والجامعات والمعابد والشواطئ والمقاهي والمطاعم.

وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قد حذر من التسرع في رفع إجراءات العزل المتخذة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وقال إنّ هذا الأمر قد يتسبب في عودة "قاتلة" للفيروس.

وقال غيبريسوس "كالجميع، ترغب منظمة الصحة الدولية في رؤية رفع القيود. في الوقت نفسه، فإن التسرع في رفع القيود قد يؤدي إلى عودة قاتلة" للوباء، وأضاف أن "تراجع (الإصابات بالوباء) قد يكون بمثل خطورة تفشيه في حال لم نتعامل معه على نحو سليم".

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