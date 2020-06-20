أمريكا توقف تجربة عقار ترمب المفضل لفيروس كورونا

وأضافت المعاهد في بيان أن الدراسة وجدت أن هيدروكسي كلوروكين، الذي طالما وصفه الرئيس دونالد ترمب بعلاج محتمل، لم يقدم أي فائدة للمرضى على الرغم من أنه لم يضرهم.

وقبل أيام، قالت منظمة الصحة العالمية إنها أوقفت اختبار هيدروكسي كلوروكين، ضمن تجربتها الكبرى بعدد من البلدان على مرضى كوفيد-19، بعد أن أظهرت بيانات ودراسات جديدة عدم جدواه.

وألغت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الإثنين ترخيص الاستخدام الطارئ لعقار هيدروكسي كلوروكين علاجا لفيروس كورونا.

وروج ترامب لهذا الدواء علاجا محتملا، قائلا في مارس/آذار إن لديه "فرصة حقيقية لإحداث تغيير كبير في تاريخ الطب" إذا جرى استخدامه مع المضاد الحيوي أزيثروميسين.

وفي إعلان مفاجئ الشهر الماضي، قال ترمب إنه تناول الدواء بشكل وقائي بعد أن تم تشخيص إصابة شخصين يعملان في البيت الأبيض بفيروس كورونا.