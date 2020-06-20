أقدم من الفيروس الحالي.. سلالة أوربية من كورونا انتشرت في بكين

واكتفت منظمة الصحة العالمية بالقول إن السلالة جاءت من خارج المدينة وإن الأمر يحتاج إلى مزيد من البحث.

ونشرت الصين بيانات تسلسل جيني من عينات أُخذت في بكين قال مسؤولون هناك إنها كشفت عن سلالة أوربية وذلك بناء على دراسات أولية.

وأصيب حوالي 183 شخصا في الانتشار الجديد للفيروس الذي بدأ قبل ثمانية أيام وارتبط بمركز شينفادي لبيع الأطعمة بالجملة في بكين.

وقال مايك ريان كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي في جنيف "السلالات والفيروسات تتنقل حول العالم".

وأضاف "لذلك أعتقد أن الأمر لا يشير إلى أن أوربا هي مصدر المرض على الإطلاق. وأقول إن الأرجح أن المرض جاء من خارج بكين في مرحلة ما".

وقال ريان إن من المهم جدا معرفة وقت وصول الفيروس إلى بكين وعدد الأشخاص الذين أصيبوا به منذ وصوله والعوامل التي وسعت انتشاره.

وقال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن التسلسل الجيني نُشر، مساء أمس الخميس، وتمت مشاركته مع منظمة الصحة العالمية والمبادرة العالمية لبيانات الإنفلونزا.

وقال تشانغ يونغ المسؤول في المركز في مقال نشرته اليوم اللجنة المركزية لفحص الانضباط على موقعها الإلكتروني إن نتائج أولية لدراسات تتعلق بالجينوم والأوبئة تشير إلى أن "الفيروس جاء من أوربا، لكنه يختلف عن الفيروس المنتشر حاليا في أوربا". وأضاف "إنه أقدم من الفيروس المنتشر حاليا في أوربا".

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم 19 من يونيو/حزيران.

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 8 ملايين و734 ألفا؛ توفي منهم ما يزيد على 461 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و598 ألفا، حسب موقع "ورلدوميتر".

الولايات المتحدة

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، تسجيل 23138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و178 ألفا و710 بينما زاد عدد الوفيات 733 إلى 118365.

وتمثل هذه الأرقام الحالات التي سجلتها المراكز حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس الخميس مقارنة مع تقريرها السابق.

إيطاليا

أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا بواقع 47 حالة، الجمعة، مقابل 66 أمس، بينما انخفضت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة الجديدة إلى 251 من 333 أمس.

وأضافت الوكالة أن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور المرض في إيطاليا يوم 21 فبراير شباط وصل إلى 34561، وهو رابع أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا.

وزاد إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 238011، وهو ثامن أعلى عدد في العالم.

وانخفض عدد المسجلين كحاملين للمرض إلى 21543 حالة من 23101 حالة في اليوم السابق.

إسبانيا

قال مسؤول بوزارة الصحة، الجمعة، إن إسبانيا سجلت حتى يوم الخميس 28313 حالة وفاة بفيروس كورونا بعد تعديل قواعد بياناتها لتجنب الازدواجية والأخطاء.

ولم يتم تحديث الجداول الخاصة بأعداد الوفيات منذ السابع من يونيو/ حزيران الجاري عندما ذكرت السلطات أن 27136 شخصا توفوا بينما كانت البلاد تطبق طريقة جديدة لتسجيل الوفيات والإصابات.

بريطانيا

قال مسؤولون في قطاع الصحة بالمملكة المتحدة، الجمعة، إن عدد الوفيات بين الإصابات المؤكدة في البلاد بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا زاد 173 إلى 42461.

سويسرا

قالت الحكومة السويسرية إنها ستسمح بالمناسبات التي يشارك فيها ما يصل إلى ألف شخص ابتداء من الأسبوع المقبل في الوقت الذي تنحسر فيه حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، وأضافت أن البلاد مستعدة بشكل أفضل لمواجهة أي انتشار جديد للفيروس.

وقالت الحكومة "اعتبارا من يوم الاثنين، 22 يونيو، سيتم رفع معظم الإجراءات التي اتخذت لمكافحة فيروس كورونا. سيستمر فقط منع المناسبات الكبرى إلى نهاية أغسطس آب".

وتقول السلطات إن الفحوص أثبتت إصابة أكثر من 31 ألف شخص بفيروس كورونا ووفاة 1680 مريضا.

دول عربية

في مصر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 79 وفاة جراء كورونا، و1774 إصابة تمثل أعلى معدل إصابات بالفيروس في البلاد على أساس يومي، وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 52 ألفا و211؛ بينها ألفان و17 وفاة و13 ألفا و928 حالة تعاف.

وفي فلسطين أعلنت وزارة الصحة تسجيل 75 إصابة بكورونا وأضافت الوزارة في بيان أنها سجلت أيضا 22 حالة تعاف، وأوضحت أن حصيلة الإصابات (بما فيها القدس المحتلة) ارتفعت إلى 870؛ بينها 5 وفيات، و592 حالة تعاف.

وأفادت وزارة الصحة الموريتانية بتسجيل 5 وفيات و197 إصابة بكورونا، إضافة إلى 103 حالات تعاف، وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 2.621، بينها 102 وفاة، و653 حالة تعاف.

وفي اليمن، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 3 وفيات و10 إصابات بكورونا إضافة إلى تعافي 15 مريضا، وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 919، بينها 251 وفاة، و288 حالة تعاف.

ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الذين أعلنوا حتى 18 مايو/ أيار الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها وفاة واحدة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لهم بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا‎.

وفي المغرب أعلنت وزارة الصحة تسجيل 539 إصابة إضافة إلى تعافي 76 مريضا، وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي المصابين ارتفع إلى 9613، بينها 213 وفاة، و8117 حالة شفاء.

وأفادت وزارة الصحة الجزائرية بتسجيل 14 وفاة و119 إصابة بالفيروس، إضافةً إلى 118 حالة تعاف منه، وأوضحت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 11 ألفا و504؛ بينها 825 وفاة، و8 آلاف و196 حالة تعاف.

وفي العراق، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 69 وفاة وألف و635 إصابة بالفيروس؛ وأضافت الوزارة عبر بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 27 ألفا و352؛ بينها 925، و12 ألفا و205.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 19 حالة وفاة، و291 إصابة جديدة بكورونا، و120 حالة شفاء، وأوضحت الوزارة إن أرقام الإصابات والوفيات وحالات الشفاء الجديدة خاصة بيوم الثلاثاء، إذ عادة ما يعلن السودان حصيلة ضحايا الفيروس متأخرا. وأضافت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 8 آلاف و316، بينها 506 وفاة، 3086 حالة تعافٍ.

وفي الأردن أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا، و11 حالة شفاء، وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1.008، بينها 9 وفيات، و708 حالات تعافٍ.

وفي السعودية رصدت وزارة الصحة في بيان 45 وفاة، و4 آلاف و301 إصابة بالفيروس، وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 150 ألفا و292، بينها 1184 وفاة، و95 ألفا و764 حالة تعاف.

وفي الإمارات سجلت وزارة الصحة في بيان، حالتي وفاة، و393 إصابة بكورونا، وأكدت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 44 ألفا و145، بينها 300 وفاة، و30 ألفا و996 حالة تعاف.

وفي البحرين أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل حالتي وفاة بالفيروس، وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات بلغت 20 ألفا و430، بينها 57 وفاة، و14 ألفا و696 حالة تعاف.

وفي سلطنة عمان، رصدت وزارة الصحة في بيان، 6 وفيات، و852 إصابة بكورونا، وأشارت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 27 ألفا و670، بينها 125 وفاة، و13 ألفا و974 حالة تعاف.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 5 وفيات و604 إصابات بالفيروس، وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 38 ألفا و678، بينها 313 وفاة، و30 ألفا و190 حالة تعاف.

وفي ليبيا أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض(حكومي) تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)؛ خلال الـ24 ساعة المنقضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 510.

فرنسا

ارتفع عدد الوفيات بسبب عدوى فيروس كورونا في فرنسا بواقع 14 حالة اليوم الجمعة إلى 29617، في أقل زيادة خلال خمسة أيام.

غير أن عدد الإصابات الجديدة المؤكدة زاد 811 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 159452، وهو ما يعد مثلي المتوسط اليومي للإصابات الجديدة المسجل منذ بداية يونيو حزيران والبالغ 405 حالات.

وانخفض عدد الوفيات الجديدة إلى النصف مقارنة مع اليومين السابقين، وكان أقل بكثير من المتوسط اليومي خلال هذا الأسبوع البالغ 24. وسجلت فرنسا خامس أعلى عدد من الوفيات في العالم.

إيران

ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إيران إلى 9 آلاف و392 حالة بعد تسجيل 120 وفاة في الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، في تصريح صحفي الجمعة أن البلاد سجلت ألفين و615 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع الحصيلة إلى 200 ألفًا و262 إصابة.

وأشارت إلى أن ألفين و833 من المصابين حالتهم الصحية حرجة، مؤكدة تعافي 159 ألفًا و192 مصابًا حتى اليوم.

وأضافت أن بلادها أجرت مليون و370 ألفا و718 اختباراً على الأشخاص الذين يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.

روسيا

ارتفعت إصابات كورونا في روسيا، إلى 569 ألفاً و63، عقب تسجيل 7 آلاف و972 حالة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وبحسب موقع "Worldometer" المعني برصد ضحايا الفيروس، ارتفعت وفيات كورونا إلى 7 آلاف و841 حالة إثر تسجيل 181 حالة جديدة.

وبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 324 ألفا و406 عقب تعافي 10 آلاف و443.

بدوره، أفاد المركز الروسي لمكافحة عدوى كورونا والوقاية منها، في بيان له، أن معدل الزيادة اليومية في الإصابات بلغ 1.4 بالمئة، مبيناً أن 32.7 بالمئة من الإصابات لم تظهر عليها أعراض الفيروس.

وتعد العاصمة موسكو، الأكثر تضررا من الفيروس، حيث بلغت فيها الإصابات 211 ألفا و921، بينها 3 آلاف و531 وفاة.

وتحتل روسيا المرتبة الثالثة في قائمة إصابات كورونا عالميا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

البرازيل

أعلنت البرازيل، الجمعة، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 47 ألفا و748، إثر تسجيل 1238 حالة.

وذكرت وزارة الصحة، أن إجمالي الإصابات وصل الى 978 ألفا و142، إثر تشخيص 22 ألفا و765 حالة.

فيما بلغت حصيلة المتعافين من الفيروس 520 ألفًا و360.

وتعتبر ولاية ساو باولو ذات الـ46 مليون نسمة، والمركز التجاري للبلاد، الأكثر تضررا من تفشي الفيروس، بـ192 ألفا و628 إصابة، و11 ألفا و846 وفاة.

وتخطت البرازيل بريطانيا في حصيلة وفيات كورونا، لتحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات والإصابات بالفيروس.

كما تعد البرازيل التي يتجاوز عدد سكانها 211 مليونا، أكثر بلد تضرر من الفيروس في عموم قارة أمريكا اللاتينية.

الهند

ارتفعت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في الهند إلى 12 ألفًا و605 والإصابات إلى 381 ألفُا و485 حتى صباح الجمعة.

جاء ذلك وفق أحدث البيانات المنشورة لدى موقع "worldometers" الخاص بمتابعة تطورات الفيروس.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الهندية في بيان لها، تسجيل 336 وفاة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة.