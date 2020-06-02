مصر تسجل 1399 إصابة بفيروس كورونا و46 وفاة جديدة

سجلت مصر 1399 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، نزولا من 1536 أمس كما سجلت 46 حالة وفاة وهو نفس عدد وفيات اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الإثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6297 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و1005 حالات وفاة".

وأضاف أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات هي القاهرة والجيزة والقليوبية بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات.

وناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي لا سيما في المحافظات التي تشهد معدلات إصابة عالية.

وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس/آذار شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة، كما تفرض حظر تجوال جزئيا.

ولقي سبعة أطباء حتفهم جراء الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة فقط، بينما يشكو مواطنون من عدم توفر أماكن في مستشفيات العزل وعدم تلقيهم رعاية طبية.