قيّدوا مواطنا أسود ففوجئوا بأنه عميل فيدرالي.. ما صحة فيديو فضيحة الشرطة الأمريكية؟

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع مصور لمجموعة من الشرطة الأمريكية وهي تعتقل مواطنا أسود من أصول أفريقية، وقالوا إنه التقط أثناء فض أحد الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد.

وجاء في تفاصيل الخبر المتداول أن أفراد الشرطة، طالبوا الرجل بالنهوض والذهاب معهم لكنه رفض، مما دفعهم إلى تقييده بالقوة، وبعدما اطلعوا على هويته تفاجأوا من كونه عميلًا في مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، ففكوا قيوده على الفور، مما دفعه إلى توبيخهم قائلًا "إنكم أغبى الأشخاص الذين التقيتهم في حياتي".

وانتشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي محققًا ملايين المشاهدات، وشاركه العديد من المشاهير على حساباتهم بمواقع التواصل، لكن وكالة رويترز للأنباء فجرت مفاجأة بشأن الفيديو المزعوم، مؤكدة أن هذه المعلومات المتداولة كلها غير صحيحة.

فقد تحققت رويترز من الواقعة ليتضح أن الفيديو يعود لعام 2019، وليس للاحتجاجات على مقتل جورج فلويد قبل أيام.

“You guys are the stupidest motherfuckers I ever met in my life” says the black guy repeatedly to two stupid cops cuz they’re arresting him and he’s an FBI Agent.

— Jimmy Dore (@jimmy_dore) June 1, 2020