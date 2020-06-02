قوات الوفاق الليبية: حققنا تقدما مهما في محاور جنوبي طرابلس

قالت قوات حكومة الوفاق الليبية إنها حققت "تقدما مهما في محاور طوق مطار طرابلس والخلاطات والخلة" جنوبي العاصمة على حساب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وذكر المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو في بيان إن القوات تمكنت من "السيطرة على 8 آليات مسلحة، وأسر 4 عناصر، وتدمير 10 آليات بمن فيها من عناصر إجرامية".

وأضاف البيان الذي نشره المكتب الإعلامي لعملية "بركان الغضب" على فيسبوك أن "المدفعية الثقيلة استهدفت مخزنا للذخيرة لميليشيات حفتر الإرهابية خلف مصحة العافية بمنطقة قصر بن غشير جنوب طرابلس".

يأتي هذا فيما أعلن الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" مصطفى المجعي أن عدد قتلى مليشيات حفتر خلال معارك الثلاثاء في طرابلس ومحيطها تجاوزات العشرات.

وأضاف أن الطيران استهدف تمركزات وآليات مسلحة في منطقة قصر بن غشير جنوبي العاصمة، كما وجه عدة ضربات ضد تجمعات قوات حفتر بمطار طرابلس الدولي، مشيرا إلى أن قوات الجيش تتقدم نحو المطار.

وقال حساب "مكتب الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب" على فيسبوك إن قوات الجيش استولت على مدرعات وآليات خلال تقدمها.

وتوقف مطار طرابلس عن العمل منذ 2014 على خلفية المعارك التي تشهدها العاصمة ومحيطها، وكذلك الاضطرابات الأمنية.

وكبد الجيش الليبي قوات حفتر خسائر فادحة في الفترة الأخيرة، وطردها من كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، كما سيطر على قاعدة "الوطية" الاستراتيجية جنوب غرب العاصمة طرابلس.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد مجلس الأمن القومي التركي أن أنقرة ستواصل دعمها "وتقديم الاستشارات العسكرية للحكومة الشرعية في ليبيا من أجل إحلال السلام والاستقرار".

وأضاف البيان: "بحثنا مواقف الدول المعادية لأنشطتنا المشروعة في المتوسط وأكدنا على الاستمرار في حماية مصالحنا بالبر والبحر والجو دون تقديم أي تنازلات".