شرطية أمريكية سوداء تهاجم زميلها الأبيض لقمعه المحتجين (فيديو)

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة للمظاهرات في المدن الأمريكية منذ ليلة أمس، احتجاجا على مقتل جورج فلويد، التي تظهر اعتداء الشرطة على المتظاهرين بأماكن متفرقة.

كما قامت الشرطة بإلقاء الغازات المُسيلة للدموع على المتظاهرين من أجل تفريقهم ومن أجل تطبيق حظر التجوال الذي فرضته السلطات عليهم.

والتقط أحد المتظاهرين مقطعًا مصورًا لقيام شرطية سوداء بمهاجمة زميلها الشرطي الأبيض لتعديه على أحد المتظاهرين من ذوي البشرة السمراء، مما دفع المتظاهرين لتحيتها.

White police officer throws a girl who is already on her hands and knees BUT a BLACK QUEEN officer steps in to check him ✊🏾#share #protests2020 pic.twitter.com/nKmvF6Oiqu — WillieL. (@_popaboywillie) June 1, 2020

وقام آخر بمشاركة مقطع مصور لقيام الشرطة بإلقاء غاز الفلفل على هاتفه المحمول مما جعله يسقط وينفجر من يديه وذلك في إطار قيام الشرطة بمغادرة مكان تجمع المتظاهرين في مدينة دينفر.

my older brother went to a protest in Denver last night. as the police were leaving, one of them shot him with a pepper pellet that smashed the back of his phone and exploded in his face. they were ~30 feet from each other and it looks like the officer aimed directly at his face pic.twitter.com/m9vxaSQbwI — Rachelle D'nae (@heyydnae) May 31, 2020

وبينما تواصلت الاحتجاجات والصدامات بمناطق عدة، وفرض سلطات واشنطن ونيويورك حظر التجوال فيهما، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر الجيش لوقف الاضطرابات التي أشعلها مقتل فلويد على يد الشرطة، وأعلن عن نشر قوات إضافية في العاصمة واشنطن.

وقال ترمب في خطاب ألقاه من البيت الأبيض مساء الاثنين بالتوقيت المحلي، إنه سيتخذ خطوات فورية لوقف العنف، وإنه بصدد حشد الموارد العسكرية والمدنية المتاحة لذلك، وإنه سيواصل نشر آلاف الجنود المدججين بالسلاح و افراد من الشرطة في واشنطن لوقف أعمال العنف.

وجاء خطاب ترمب، بينما كانت مواجهات تدور قرب البيت الأبيض بين محتجين والشرطة التي تدخلت واعتقلت عددًا من المتظاهرين.

Holy shit the NYPD just attacked the protesters for no reason. Oh my god. pic.twitter.com/P3wRjZg1xy — Nate Igor Smith (@drivenbyboredom) June 1, 2020

وكانت وسائل إعلام أمريكية نقلت عن تسريب صوتي لاجتماع بين الرئيس الأمريكي وحكام الولايات أن ترمب سخر من حكام بعض الولايات التي شهدت احتجاجات تخللتها فوضى.

ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤولين مطلعين أن ترامب حث حكام الولايات -خلال مكالمة جماعية أجراها معهم- على استعادة سيطرة قوى الأمن على الشوارع باستخدام القوة، "وإلا سيسحقونكم وستظهرون كمجموعة من الحمقى".

وكانت الاضطرابات بدأت عقب انتشار مقاطع فيديو لمقتل المواطن من أصل أفريقي جورج فلويد عندما جثم شرطي بركبته على عنقه أثناء اعتقاله في 25 مايو/أيار الماضي، وقد خلص تشريح طبي تم بناء على طلب عائلة الضحية فلويد إلى أن ما تعرض له جريمة قتل، مشيرا إلى أن قلبه توقف بسبب الضغط على عنقه وظهره.

How police in Richmond are enforcing curfew tonight pic.twitter.com/wAKHAB4XYd — Ned Oliver (@nedoliver) June 1, 2020

وفرضت السلطات الأمريكية حظر التجوال في 40 مدينة وأعلنت حالة الطوارئ في 3 ولايات، واحتجزت نحو 4400 في الاحتجاجات التي تشهدها أغلب المدن الأمريكية منذ نحو أسبوع، إثر وفاة فلويد.

وخرج عشرات الآلاف في كندا ونيوزيلندا وبلجيكا وأستراليا وبريطانيا، في مظاهرات تضامنا مع الاحتجاجات بالولايات المتحدة، مطالبين بإنفاذ القانون في قضية وفاة فلويد، وللتنديد باعتداءات الشرطة الأمريكية على المواطنين من أصول أفريقية.