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سياسة|مصر

شاهد: لحظة انهيار شرفة عقار بالإسكندرية ومصرع وإصابة 6 مصريين

سقوط الشرفة دمر سيارة بالشارع وقتل شخصين
سقوط الشرفة دمر سيارة بالشارع وقتل شخصين
2/6/2020

شهدت منطقة العصافرة شرق الإسكندرية في مصر، مساء الإثنين، سقوط شرفة من الدور الخامس عشر بأحد العقارات القديمة بشارع وهران، مما أدى لوفاة وإصابة 6 مواطنين.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط الشرفة على إحدى سيارات "الميكروباص" بالشارع، مما أدى لمصرع شخص وطفلة وإصابة 4 آخرين بسبب سقوط الشرفة عليهم وتحطم السيارة.

وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم، مكون من 15 طابقًا، وسقوط شرفة الطابق الأخير، مما أسفر عن مصرع رجل (46 عاما)، وطفلة عمرها عامان ونصف العام، وإصابة 4 آخرين، تصادف وجودهم جميعًا أسفل العقار وقت وقوع الشرفة.

ووفقا للإحصائية الأخيرة التي أجرتها محافظة الإسكندرية، لبيان العقارات التي تمثل خطورة على أرواح السكان، تبين أن حي وسط التابعة له منطقة "كوم الدكة "يوجد به 916 عقارا آيلا للسقوط.

ووفق الإحصائية تنوعت أسباب عدم تنفيذ قرارات الإزالة ما بين صعوبة في التنفيذ حرصًا على أساسات العقار في حالة تخفيف الأحمال، كما يوجد عقارات مأهولة بالسكان ويرفض ساكنوها الإخلاء، بالإضافة إلى وجود بعض العقارات عليها نزاع قضائي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية
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