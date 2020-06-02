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سياسة|الإمارات

دعاء من الجالية اليهودية لحكام الإمارات (فيديو)

2/6/2020

نشرت الجالية اليهودية في دولة الإمارات مقطعي فيديو عبر حسابها في "تويتر" تدعو فيهما لحكام البلاد وللحكومة والقوات المسلحة.

وجاء في الدعاء: "نسألك يارب أن تبارك وتحمي وتحرس وتعين وتمجد وتعظم وتزيد من رفعة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ونائبه حاكم دبي محمد بن راشد، وجميع حكام الإمارات وأولياء عهودهم".

https://twitter.com/JewishUae/status/1267504374051483651?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/JewishUae/status/1267504490531471360?ref_src=twsrc%5Etfw

واحتفى مستخدمون لموقع تويتر بهذا الدعاء وعبروا عن سعادتهم به، ومنهم من تمنى أن يأتي الإسرائيليون إلى الإمارات.

https://twitter.com/mohsaud08/status/1267513997760348163?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/belhoul91/status/1267571481753513986?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : خدمة سند
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