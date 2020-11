ترمب يرفع الإنجيل أمام البيت الأبيض ويهدد بنشر الجيش (فيديو)

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاثنين بإعادة فرض الأمن في الولايات المتحدة التي تشهد موجة غضب تاريخية أثارها مقتل جورج فلويد خلال اعتقال الشرطة له، مهددا بنشر الجيش لفرض الأمن.

وتعهد الرئيس الأمريكي بالاستعانة بالجيش لوقف احتجاجات اندلعت بسبب موت رجل أسود بعدما جثم شرطي بركبته على عنقه.

وبعد تصريحاته استخدمت قوات إنفاذ القانون الطلقات المطاطية والغاز المسيل للدموع لإخلاء المحتجين والسماح للرئيس بالسير نحو كنيسة لالتقاط الصور له.

ومع حلول مساء يوم أمس الاثنين، وبعد ساعات من تصريحات ترمب التي أدلى بها في حديقة الزهور بالبيت الأبيض، اندلع العنف لليلة السابعة على التوالي، وأضرم محتجون النار في مركز تجاري في لوس أنجليس.

وقال ترمب "يتعين على عمد المدن والحكام فرض وجود كبير لقوات إنفاذ القانون إلى أن يتم إخماد العنف".

وأضاف" إذا رفضت مدينة أو ولاية اتخاذ التحركات الضرورية للدفاع عن أرواح سكانها وممتلكاتهم فسأنشر آلاف الجنود المدججين بالأسلحة وأحل مشكلتهم سريعا".

وبعد تصريحه، سار ترمب من البيت الأبيض في منطقة أُخليت من أجله إلى كنيسة القديس يوحنا الأسقفية حيث حمل الانجيل بينما كانت الصور تلتقط له مع ابنته إيفانكا ووزير العدل وليام بار.

وكان كبير أساقفة الكنيسة مايكل كاري ممن انتقدوا استخدام ترامب الكنيسة التاريخية لالتقاط الصور، وكتب على موقع تويتر "لقد استخدم مبنى كنسيا والإنجيل المقدس لأغراض سياسية حزبية".

هذا، ومن جهة أخرى ندد المرشح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن بهذا الموقف قائلا إن ترمب يستخدم الجيش الأمريكي ضدّ الأمريكيين" ويستخدم الغاز المسيّل للدموع ضدّ "متظاهرين سلميين".

وأضاف" وكل هذا لمجرّد الترويج لنفسه" وذلك بعيد الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب إلى كنيسة مجاورة للبيت الأبيض.

وقال بايدن في تغريدة على تويتر إنّ ترمب يطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين سلميين ويطلق عليهم الرصاص المطّاطي.. من أجل صورة".

He's using the American military against the American people.

He tear-gassed peaceful protesters and fired rubber bullets.

For a photo.

For our children, for the very soul of our country, we must defeat him. But I mean it when I say this: we can only do it together. https://t.co/G1yE67q9Nz

— Joe Biden (@JoeBiden) June 2, 2020