تحذير سعودي بشأن معقم لليدين صنع في الإمارات.. ما قصته؟

وجهت السلطات السعودية تحذيرات للمواطنين والمقيمين في المملكة، من استخدام نوع محدد لمعقم اليدين صُنع في دولة الإمارات، في ظل انتشار فيروس كورونا.

ونشرت هيئة الغذاء والدواء السعودية، بياناً لها عبر صفحتها في موقع "تويتر" قالت فيه إن منتج معقم اليدين "كوزمو" فيه نسبة أقل من الحد المسموح من مادتي الإيثانول والإيزوبروبانول المعقمتين.

⁧#الغذاء_والدواء⁩ تحذر من منتج معقم اليدين "Hand Sanitizer Spary (Cosmo)” لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح من مادتي الايثانول والايزوبروبانول المعقمة، واتخذت الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع تداوله.

⁧#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/20hfAW8XAP — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) June 1, 2020

وأشارت الهيئة إلى اتخاذها الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحب هذا المعقم من الأسواق كما منعت تداوله.

ودعت المستهلكين لعدم استخدامه، وإعادته لمنفذ البيع الذي تم الشراء منه، واسترجاع القيمة المدفوعة.

هذا المنتج مستورد وليس تصنيع محلي .. كيف تسمحون بدخوله بعدين تسحبونه؟ ليه ما فحصتوه قبل فسح الدخول؟ من قبل رمضان وانا استخدمه واشتريه من المحلات الموثوقه مثل صيدلية الدواء والدانوب !! وبعد شهرين من دخوله للأسواق تسحبونه؟! — عبدالله الخالدي (@3bdullahSaad) June 1, 2020

وتفاعل ناشطون مع إعلان الهيئة، وأعربوا عن استيائهم من مرور منتجات مخالفة، ورأوا أن إعادتها واسترجاع الأموال ليس حلًا.

وتساءل بعض مستهلكي المنتج عن كيفية دخوله وتداوله بالأسواق قبل التأكد من فعاليته في وقت ينتشر فيه الوباء بهذا الشكل ويحتاج جميع المواطنين لمنتجات فعالة تقيهم من العدوى.

https://twitter.com/outlook69506886/status/1267468685096235013?ref_src=twsrc%5Etfw

وردًا على تغريدة هيئة الغذاء والدواء السعودية، أصدرت الشركة الإماراتية المنتجة بيانًا قالت فيه إن الأرقام التشغيلية التي أعلنتها الهيئة لا تخص منتجاتهم، وأن المنتجات الخاصة بشركاتهم في الأسواق السعودية مطابقة للمواصفات.

وأثار هذا الخلاف غضب كثير من المتابعين الذين قالوا إن هذه المنتجات موجودة منذ فترة ويسمح بتداولها، فكيف يتضح بعدها أنها غير صالحة أو غير مطابقة؟

المنتج هذا موجود من نص رمضان في السوبرماركت واذا سئلناكم قلتو جميع المنتاجات الموجوده في المملكة العربيه السعودية مرخصه ومطابقة للموصفات وفجئة نحصل لكم اعلان بعد 20 يوم ان المنتج غير مطابق للموصفات طيب كيف دخل ومن افسح المنتج!! هذي اسئلة تحتاج اجابة مقنعة للناس — وليد بن باز (@wbinbaz) June 1, 2020

وأعلنت أمس وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1881 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1864 حالة تعاف و22 حالة وفاة، مما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 87142، تعافى منهم 64306 حالة وتوفي 525.

من بداية رمضان اخذته من الدانوب مجموعة كبيره واستعملته ولسى باقي ودوبكم تقولوا فيه مشكله — Eman (@amona362) June 1, 2020