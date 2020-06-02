بسبب كورونا.. إندونيسيا تعلن إلغاء الحج هذا العام

أعلنت إندونيسيا، أكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان المسلمين، اليوم الثلاثاء إلغاءها أداء فريضة الحج للعام الجاري، بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "أنتارا" الإندونيسية عن وزير الشؤون الدينية فخر الرازي، خلال مؤتمر صحفي افتراضي حول موسم الحج، إن "الحكومة قررت عدم إرسال حجاج لموسم 1441 /2020".

ونقلت الوكالة أنه "يجب أن تكون الأولوية هي الحفاظ على سلامة وصحة الحجاج، منذ المغادرة لأداء الحج وحتى العودة إلى البلاد".

وقال الوزير"لقد كان من الصعب اتخاذ هذا القرار. وقد بذلنا كل جهد ممكن، ولكن من الناحية الأخرى، نحن مسؤولون عن حماية الحجاج".

ولم تمنح السعودية التصاريح اللازمة لأي دولة بعد للترتيب لموسم الحج.

كورونا سيؤثر بشكل كبير على موسم الحج هذا العام (رويترز)

وأوضح الرازي أن الحكومة لم يعد لديها وقت كاف لإعداد الخدمات وتوفير الحماية للحجاج، وأضاف أن القرار ينطبق على كافة المواطنين الإندونيسيين وكافة التأشيرات بما في ذلك الدعوات.

وأضاف أنهم مسؤولون عن ضمان صحة وسلامة حجاج بلاده، مشيرا أن السلطات السعودية ليس لديها الوقت الكافي لتنظيم الحج هذا العام.

وأكد أن القرار المتخذ يشمل جميع المواطنين الإندونيسيين، ولن يتم منح الامتيازات لأحد.

وباعتبارها أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان المسلمين، فقد تم منح إندونيسيا أعلى حصة للحج هذا العام، حيث تم السماح لها بإيفاد 221 ألف حاج.

وكان وزير الحج السعودي محمد صالح بنتن طالب في نهاية مارس/ آذار الماضي من جميع المعنيين بالحج حول العالم التريث في عقود الحج المقبل حتى تتضح الرؤية، بعد تفشى وباء كورونا عالميا.

وكان قد أدى 2.5 مليون حاج المناسك العام الماضي، ولم يصدر بعد أي تفاصيل من السعودية بشأن موسم الحج لهذا العام.

من جهة أخرى، أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أنه سيتم رفع القيود المفروضة على أماكن العبادة والمدارس والعمل تدريجيا بحسب كثافة الإصابات في المناطق والمدن.

وحتى الثلاثاء، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إندونيسيا، 26 ألفا و940 حالة، توفي منهم 1641 شخصا، وتعافى 7 آلاف و637 وفق موقع "ورلدوميتر".