باحثون: التباعد ووضع الكمامات أفضل السبل للوقاية من كورونا

أظهرت أكبر مراجعة للدراسات حول انتقال عدوى فيروس كورونا أن الحفاظ على مسافة متر على الأقل بين الناس ووضع الكمامات وحماية العينين هي أفضل الطرق للحد من خطر المرض.

وفي مراجعة لدلائل مجمّعة من 172 دراسة في 16 بلدا، خلص الباحثون إلى أن غسيل الأيدي المتكرر والحرص على النظافة عاملان حاسمان أيضا على الرغم من أن جميع هذه التدابير مجتمعة لا توفر الحماية الكاملة.

وستساعد النتائج التي نشرتها دورية (لانسيت) الطبية أمس الاثنين في توجيه الحكومات ووكالات الصحة بعد أن قدم بعضها نصائح متضاربة حول التدابير الوقائية لأسباب أبرزها توفر معلومات محدودة عن كوفيد-19.

وقال هولجر شونمان من جامعة ماكماستر في كندا،الذي شارك في قيادة المراجعة إن النتائج التي تم التوصل إليها هي الأولى التي تجمع كل المعلومات المباشرة عن كوفيد-19 .

كما تجمع بالإضافة إلى ذلك، التهاب الجهاز التنفسي الحاد(سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) وتقدم أفضل دليل متاح حاليا عن الاستخدام الأمثل لهذه التدخلات البسيطة والشائعة للمساعدة في تقليل الإصابات.

NEW—Most comprehensive study to date provides evidence on optimal physical distancing, face masks, and eye protection to prevent spread of #COVID19: a systematic review and meta-analysis of 172 observational studies https://t.co/3jakqNDDaQ pic.twitter.com/uNUK2fvSKi

— The Lancet (@TheLancet) June 1, 2020