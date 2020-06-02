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باحثون: التباعد ووضع الكمامات أفضل السبل للوقاية من كورونا

التباعد ووضع الكمامات أفضل السبل للوقاية من فيروس كورونا
التباعد ووضع الكمامات أفضل السبل للوقاية من فيروس كورونا
2/6/2020

أظهرت أكبر مراجعة للدراسات حول انتقال عدوى فيروس كورونا أن الحفاظ على مسافة متر على الأقل بين الناس ووضع الكمامات وحماية العينين هي أفضل الطرق للحد من خطر المرض.

وفي مراجعة لدلائل مجمّعة من 172 دراسة في 16 بلدا، خلص الباحثون إلى أن غسيل الأيدي المتكرر والحرص على النظافة عاملان حاسمان أيضا على الرغم من أن جميع هذه التدابير مجتمعة لا توفر الحماية الكاملة.

وستساعد النتائج التي نشرتها دورية (لانسيت) الطبية أمس الاثنين في توجيه الحكومات ووكالات الصحة بعد أن قدم بعضها نصائح متضاربة حول التدابير الوقائية لأسباب أبرزها توفر معلومات محدودة عن كوفيد-19.

وقال هولجر شونمان من جامعة ماكماستر في كندا،الذي شارك في قيادة المراجعة إن النتائج التي تم التوصل إليها هي الأولى التي تجمع كل المعلومات المباشرة عن كوفيد-19 .

كما تجمع بالإضافة إلى ذلك، التهاب الجهاز التنفسي الحاد(سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) وتقدم أفضل دليل متاح حاليا عن الاستخدام الأمثل لهذه التدخلات البسيطة والشائعة للمساعدة في تقليل الإصابات.

انتشار الفيروس

تشير الدلائل الحالية إلى أن طرق الانتشار الأكثر شيوعا لفيروس كورونا تكون عن طريق قطيرات الرذاذ وخاصة عندما يسعل الناس فتنتقل العدوى من خلال دخول القطيرات إلى العينين أو الأنف أو الفم إما مباشرة أو عن طريق الأسطح الملوثة.

ومن أجل هذا التحليل، أجرى فريق بحث دولي مراجعة منهجية لعدد 172 دراسة عن تدابير التباعد ووضع الكمامات وحماية الأعين للوقاية من انتقال ثلاثة أمراض تسببها فيروسات كورونا وهي كوفيد-19 وسارس وميرس.

وأشار باحثون إلى أنه في حين أن النتائج شاملة فهناك بعض أوجه من القصور بخصوص الجائحة الحالية حيث إن معظم الدلائل تأتي من دراسات عن سارس وميرس.

ووجد الباحثون أن التباعد الاجتماعي لمسافة متر على الأقل يقلل خطر انتقال كوفيد-19 وأن مسافة المترين يمكن أن تكون أكثر فاعلية. 

وقالوا إن الكمامات ووسائل تغطية العينين قد تعزز الوقاية على الرغم من أن الدلائل على هذا أقل وضوحًا.

وقال ديريك تشو الأستاذ المساعد في جامعة ماكماستر الذي شارك في المراجعة إنه يجب على الناس فهم أن "وضع الكمامة ليس بديلا للتباعد الاجتماعي أو حماية العينين أو التدابير الأساسية مثل نظافة الأيدي".

المصدر : رويترز
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