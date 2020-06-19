البث الحي
سياسة|إسرائيل

هآرتس: الكشف عن جاسوس "واسع النفوذ" في مكتب نتنياهو

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
19/6/2020

ونشرت صحيفة هآرتس معلومات سرية حول وجود جاسوس أمني خطير في نتنياهو، وكان من المقربين له ومطلعًا على أسرار عسكرية خطيرة في تل أبيب.

وكتب الصحفي الإسرائيلي حاييم ليفنسون -من صحيفة هآرتس الإسرائيلية- في تغريدة له عبر تويتر، تحت بند "سمح بنشر قضية أمنية خطيرة"، أن نتنياهو يضع جاسوسًا في مكتبه يدعى يوحانان لوكر، إذ سيُسند إليه منصب أمني كبير.

https://twitter.com/chaimlevinson/status/1273895903187918848?ref_src=twsrc%5Etfw

وأضاف: "يدور الحديث عن السكرتير العسكري السابق لوكر، الذي اختاره نتنياهو شخصيًا لهذا المنصب الحساس، ورشحه لقيادة القوات الجوية، وعُيِّن لدراسة ميزانية الجيش الإسرائيلي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من سياسة

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبدالله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)

فرنسا تعرب عن قلقها بعد اعتقال مسؤول في منظمة حقوقية في مصر

صورة من زيارة السفراء إلى مقر المنظمة والتي اعتقل بشير على خلفيتها (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)

في أول زيارة رسمية.. وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية يصل إسرائيل

وزير خارجية البحرين في إسرائيل (رويترز)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي