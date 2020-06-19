هآرتس: الكشف عن جاسوس "واسع النفوذ" في مكتب نتنياهو

ونشرت صحيفة هآرتس معلومات سرية حول وجود جاسوس أمني خطير في نتنياهو، وكان من المقربين له ومطلعًا على أسرار عسكرية خطيرة في تل أبيب.

وكتب الصحفي الإسرائيلي حاييم ليفنسون -من صحيفة هآرتس الإسرائيلية- في تغريدة له عبر تويتر، تحت بند "سمح بنشر قضية أمنية خطيرة"، أن نتنياهو يضع جاسوسًا في مكتبه يدعى يوحانان لوكر، إذ سيُسند إليه منصب أمني كبير.

https://twitter.com/chaimlevinson/status/1273895903187918848?ref_src=twsrc%5Etfw

زلازال في اسرائيل الصحفي الصهيوني حييم لفنسون:

جاسوس في مكتب رئيس الوزراء نتنياهو

* يدور الحديث عن السكرتير العسكري السابق "يوحانان لوكر" الذي اختاره نتنياهو شخصيا لهذا المنصب الحساس، كما أن نتنياهو رشحه لقيادة القوات الجوية، ثم عينه لرئاسة "لجنة لوكر" لدراسة ميزانية الدفاع. pic.twitter.com/zUa4yFfHA6 — د.صالح النعامي (@salehelnaami) June 19, 2020

وأضاف: "يدور الحديث عن السكرتير العسكري السابق لوكر، الذي اختاره نتنياهو شخصيًا لهذا المنصب الحساس، ورشحه لقيادة القوات الجوية، وعُيِّن لدراسة ميزانية الجيش الإسرائيلي.