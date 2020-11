مع كتاب وصفه بأنه غير مؤهل وقرار المحكمة العليا.. ترمب يواجه أكثر من أزمة

وقال تقرير للفرنسية" يواجه الرئيس الأمريكي إلى جانب ذلك ضربة سددتها له المحكمة العليا الأمريكية ، بقطعها الطريق على أحد وعوده الانتخابية بترحيل مهاجرين غير قانونيين.

والأحداث الدراماتيكية المحيطة بالرئيس الذي تواجه معركة إعادة انتخابه صعوبات في الأساس، ترفع الرهانات لتجمعه الانتخابي في تولسا بولاية أوكلاهوما اليوم السبت.

وهذا التجمع هو الأول له منذ فرض إجراءات الإغلاق للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، ويأتي وسط جدل في مسألة السلامة.

وبعد أن كانت حملة ترمب لولاية ثانية تسير بخطى واثقة، واجهت وضعا صعبا بسبب الانتقادات لتعاطيه مع جائحة كوفيد-19 والمظاهرات العارمة المنددة بالعنصرية.

وأيدت المحكمة العليا الأمريكية الخميس الإبقاء على الحماية القانونية الممنوحة لـ700 ألف مهاجر شاب يطلق عليهم تسمية "الحالمين" مسددة ضربة أخرى لحملة إعادة انتخابه التي تتركز في جزء كبير منها على وعد بمكافحة الهجرة غير الشرعية.

والقرار لاذع بشكل خاص لأن ترمب كثيرا ما تباهى بتعيينه قاضيين في المحكمة العليا مرسخا حضور المحافظين فيها.

Bolton’s book, which is getting terrible reviews, is a compilation of lies and made up stories, all intended to make me look bad. Many of the ridiculous statements he attributes to me were never made, pure fiction. Just trying to get even for firing him like the sick puppy he is!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020