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سياسة

مصر تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا.. والوفيات تتخطى الألفين

مصر تسجل رقمًا قياسيًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد
مصر تسجل رقمًا قياسيًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد
19/6/2020

وقالت الوزارة في بيان الجمعة، إن إجمالي العدد المسجّل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم بلغ 52 ألفًا و211 حالة من ضمنهم 13 ألفًا و928 حالة شُفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، في حين قضت 2017 حالة جراء الإصابة بالفيروس التاجي.

وأضافت أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية. 

وأشار البيان إلى أن القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة والقليوبية) سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر، ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس. 

وناشدت الوزارة المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية. 

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