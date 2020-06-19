ليبيا.. قوات الوفاق تضبط مخزن متفجرات ومواد كيماوية لقوات حفتر في ترهونة (فيديو)

وذكر بيان نشرته عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق، أن "أبطال المنطقة العسكرية الغربية يُسيطرون على مخزن يحتوي على 200 برميل متفجر ومواد كيماوية في ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس)".

وأوضح البيان أن المخزن كانت تخطط قوات حفتر لاستخدامه في الهجوم على طرابلس.

#عملية_بركان_الغضب: ابطال المنطقة العسكرية الغربية يُسيطرون على مخزن يحتوي على 200 برميل متفجر و مواد كيماوية بمدينة #ترهونة، كانت ميليشيات حفتر الارهابية الهاربة تخطط لاستخدامها في العدوان على العاصمة #طرابلس #انتصرت_طرابلس#سرت_تعود#لن_نعود_للقيود#ليبيا pic.twitter.com/yWlkcYrVMq — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 19, 2020

كما أعلن المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، عن تمكن الغرفة الأمنية لتأمين وحماية الطريق الساحلي من القبض على 10 أفراد من فلول قوات حفتر كانوا مختبئين في منطقة القربوللي.

#عملية_بركان_الغضب: الغرفة الامنية لتامين و حماية الطريق الساحلي تقبض على 10 افراد من فلول ميليشيات حفتر الارهابية كانوا مختبئين في احد الاوكار بمنطقة القربوللي #انتصرت_طرابلس#سرت_تعود#لن_نعود_للقيود#ليبيا pic.twitter.com/y86NB0klca — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 19, 2020

وفي 5 يونيو/حزيران الجاري، أعلنت قوات الوفاق تحرير مدينة ترهونة بالكامل، عقب ساعات من اقتحامها من عدة محاور. ولا تزال قوات الوفاق تقوم بتمشيط المدينة وتأمينها، خاصة مع انتشار الألغام التي وضعتها قوات حفتر في الطرقات والمنازل قبل انسحابها من المدينة.

وجاء تحرير ترهونة، عقب يوم واحد من إعلان قوات الوفاق تحرير العاصمة طرابلس بالكامل، مقر الحكومة المعترف بها دوليا.

وكانت قوات حفتر، وبدعم من دول عربية وأوربية، احتلت مناطق في طرابلس، ضمن هجوم بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.