دراسة: الأعراض الطفيفة قد تولد مناعة متدنية ضد كوفيد-19

وتظهر على غالبية مرضى الفيروس علامات طفيفة نسبيا للعدوى، ولدى نسبة صغيرة منهم لا تظهر أي أعراض على الإطلاق.

وقال معدو الدراسة، التي نشرت في مجلة "نيتشر مديسين"، إن النتائج التي توصلوا إليها تشكك في فكرة أن كل شخص مصاب بالفيروس محصن ضد العدوى في المستقبل.

وقالوا إن بيانات الدراسة قد تشير إلى مخاطر استخدام ما سُمي "جوازات مناعة" ضد كوفيد-19 و"تدعم إطالة تدخلات الصحة العامة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي والنظافة الصحية وعزل المجموعات العالية المخاطر وإجراء اختبارات الكشف على نطاق واسع".

وقارن الباحثون، الذين يعملون في الصين، بين مجموعتين من المصابين بكوفيد-19 في في مدينة "تشونغبنغ" بمنطقة "وانتشو": 37 ظهرت عليهم الأعراض مقابل 37 لم تظهر لديهم.

وحلل الباحثون عينات دم من المجموعتين أخذت بعد أسابيع قليلة من التعافي ووجدوا أن 62.2 في المئة من المجموعة التي لم تظهر لديها أعراض لديهم أجسام مضادة قصيرة المدى، مقارنة مع 78.4 في المئة من المجموعة الثانية.

وبعد ثمانية أسابيع من النقاهة، انخفضت الأجسام المضادة لدى نحو 81 في المئة من المرضى الذين لم يعانوا من أعراض، مقارنة بأكثر من 62 في المئة لدى من ظهرت عليهم الأعراض.

بالإضافة إلى ذلك كانت لدى المرضى الذين لم يعانوا من أعراض مستويات أقل من 18 من البروتينات المضادة للالتهابات من المجموعة ذات الأعراض، وهذا يشير إلى استجابة مناعية أضعف لفيروس كورونا.

وعلق داني التمان المتحدث باسم الجمعية البريطانية لعلم المناعة وأستاذ علم المناعة في إمبريال كوليدج لندن قائلا، إن البحث أثار مسألة مهمة بشأن مكافحة كوفيد-19.

وأضاف أن "الكثير من بيانات المناعة مستقاة حتى الآن من تحليل المرضى ذوي الأعراض الخطيرة في المستشفيات، ولكن معظم الذين أصيبوا بأعراض طفيفة سيرغبون في معرفة إن كان من المحتمل أن يمنحهم هذا مناعة دائمة ووقاية".

وقال التمان إنها "نقطة مهمة ومثيرة للقلق" أن العديد من المرضى في الدراسة أظهروا انخفاضا كبيرا في مستويات الأجسام المضادة خلال شهرين فقط.

وأضاف ألتمان "على الرغم من أن حجم العينة صغير، غير أن (نتائج البحث) تتفق مع بعض المخاوف من أن المناعة الطبيعية ضد فيروسات كورونا يمكن أن تكون قصيرة الأجل".