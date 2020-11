دراسة أوربية: شدة أعراض كورونا ترتبط بفصيلة الدم والجينات.. كيف؟

وتشير النتائج المنشورة في دورية (نيو إنجلاند جورنال) الطبية يوم الأربعاء إلى أن أصحاب فصيلة الدم (A) معرضون بدرجة أكبر من غيرهم للإصابة بالفيروس ومواجهة أعراض أشدّ.

وحلل الباحثون خلال ذروة الوباء في أوربا جينات أكثر من أربعة آلاف شخص بحثا عن عوامل مشتركة بين المصابين بالفيروس الذين عانوا من أعراض شديدة لمرض كوفيد-19.

واكتشف الباحثون شيوع مجموعة متغيرات في جينات مرتبطة باستجابة الجهاز المناعي بين أفراد عانوا من أعراض شديدة لكوفيد-19.

وارتبطت هذه الجينات أيضا ببروتين على سطح الخلايا يحمل اسم (إيه.سي.إي2 ) يستخدمه الفيروس لدخول خلايا الجسم وإصابتها.

Blood type A is associated with a 45% increased risk for COVID-19-induced respiratory failure than other blood groups, according to a genome-wide association study in @NEJM. #COVID19

— PhysiciansFirstWatch (@Physns1stWatch) June 18, 2020