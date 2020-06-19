"انتهت صلاحيته".. السعودية تسحب جنسية مواطن معروف بالتطبيع مع إسرائيل

وقال الحساب الرسمي في تغريدته، أمس الخميس، إن هذا الشخص الذي تم التداول عنه بمواقع التواصل الاجتماعي، قد قام بطريقة غير مشروعة بالحصول على وثائق ثبت عدم صحتها، ويجري حالياً استكمال كافة الإجراءات النظامية بحقه.

أوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية أنه وبالإشارة إلى ماتم تداوله عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يدعي أنه مواطن سعودي تم سحب الجنسية منه، بأن المدعو حميد محمد غبين قد قام بطريقة غير مشروعة بالحصول على وثائق ثبت عدم صحتها، ويجري حالياً استكمال كافة الإجراءات النظامية بحقه. — الأحوال المدنية (@AhwalKSA) June 18, 2020

وقبل ساعات من بيان وزارة الداخلية السعودية، كتب "الغبين" عبر حسابه قائلاً "أتعرض للخطف"، مع نشر رقم هاتف.

https://twitter.com/Abdullhameeds/status/1273219457545048065?ref_src=twsrc%5Etfw

وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل ، مع إعلان المتحدث الرسمي للشؤون المدنية بشأن سحب الجنسية من المدعو "حميد محمد غبين" الشهير إعلامياً بـ"عبد الحميد الغبين".

وبيّن النشطاء أن غبين اشتهر على منصات التواصل الاجتماعي والإعلام على أنه سعودي يدعو إلى التحالف مع إسرائيل ويهاجم الفلسطينيين.

حسب الاحوال المدنية فإن ( عبدالحميد الغبين ) ليس مواطنا سعوديا وإن إسمه الحقيقي حميد محمد غبين وقد زور وثائق جنسية سعوديه له الرجل اشتهر على منصات التواصل الاجتماعي والاعلام على انه سعودي يدعوا للتحالف مع اسرائيل ويهاجم الفلسطينيين https://t.co/Zm3zndmEof — عبدالله العمري (@MUTARED) June 18, 2020

وعلّق أحد النشطاء على قرار الداخلية الأخير قائلا إن الغبين قد "انتهت صلاحيته" بالنسبة إلى النظام السعودي.

فاعتبروا يا أولي الأبصار.

سحب جنسية المتصهين #الغبين بعد انتهاء صلاحيته Expiration https://t.co/K1hpeoqxtE — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) June 18, 2020

وقال الصحفي عبد الإله القحطاني إنه منذ فترة طويلة بدأ عدد من القنوات الإخبارية العربية والإسرائيلية باستضافة شخصية غير معروفة تدّعي أنها "كاتب سعودي"، لكن الأحوال المدنية كشفت أنه ليس سعوديا وحصل على وثائق الهوية بطريقة غير مشروعة!

وقال مغرّد "يبدو أنه عمل من أعمال الموساد، تم تزوير أوراق سعودية له ليقوم بدور الذباب الإلكتروني على أرض الواقع".

ويعرّف الغبين نفسه على حسابه في تويتر بأنه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"إعلامي ومحلل سياسي، ورئيس مركز السياسي للدراسات ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎في لندن"، وأنه "مصنف ضمن أقوى 50 شخصية مؤثرة في المملكة".

ونشر الغبين عدة تغريدات في الأيام الأخيرة أوضح فيها أنه يتعرض لتهديدات من الأمن السعودي.

https://twitter.com/Abdullhameeds/status/1272527416183926790?ref_src=twsrc%5Etfw

وفي تغريدة بتاريخ 14 يونيو/حزيران نشر الغبين تغريدة قال فيها "أنا فخور كوني أحد دعاة السلام مع إسرائيل، بل والتحالف معها، وبشكل خاص لمواجهة مشروع تركيا و إيران، لأننا نواجه بالفعل قوى غاشمة لا تعرف إلا التدمير. من الأفضل للحكومة الإسرائيلية عدم ضم الضفة الغربية و غور الأردن في الوقت الحالي، ومع هذا مشروع السلام والتطبيع لن يتوقف".

أنا فخور كوني أحد دعاة السلام مع #إسرائيل بل والتحالف معها، وبشكل خاص لمواجهة مشروع #تركيا و #إيران لأننا نواجه بالفعل قوى غاشمة لا تعرف إلا التدمير.

من الأفضل للحكومة الإسرائيلية عدم ضم الضفة الغربية و غور #الأردن في الوقت الحالي. ومع هذا مشروع السلام والتطبيع لن يتوقف. pic.twitter.com/powIHWwgI7 — #عبدالحميد الغبين (@Abdullhameeds) June 14, 2020

مفاجأة تكشفها "الأحوال المدنية".. منذ فترة طويلة بدأت عدد من القنوات الإخبارية العربية والإسرائيلية باستضافة شخصية غير معروفة تدعي أنها "كاتب سعودي".. الأحوال المدنية تكشف قبل قليل: ليس سعودي وحصل على وثائق الهوية بطريقة غير مشروعة!! https://t.co/ujaxdzFySa — عبدالإله القحطاني (@alsaleeh) June 18, 2020