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سياسة

العراق يسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا ويبدأ بإنتاج عقار روسي لعلاجه

عراقي تعافى من كوفيد-19 يتبرع بدمه
عراقي تعافى من كوفيد-19 يتبرع بدمه
19/6/2020

وقال التميمي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة بغداد، إنه "تم البدء في تصنيع اللقاح الروسي ضد كورونا داخل العراق، بعد أن أقرته اللجان العلمية العراقية".

وأضاف أن اللقاح سيكون متوافرا بداية من نهاية الأسبوع المقبل بالمؤسسات الصحية من أجل علاج المصابين بكوفيد-19.

وأوضح الوزير أن العراق سيكون ثاني بلد يستخدم هذا اللقاح بعد روسيا، رغم عدم إقراره من قبل منظمة الصحة العالمية بعد.

وقررت الحكومة العراقية الأحد الماضي تخفيف قيود حظر التجوال المفروضة ضمن تدابير مكافحة كورونا، منذ 17 من مارس/ آذار الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 69 وفاة و1635 إصابة بالفيروس، تمثل أعلى حصيلة يومية للإصابات في البلاد منذ اكتشاف إصابات كورونا به.

وأضافت الوزارة عبر بيان، أن إجمالي الإصابات تجاوز 27 ألف حالة، بينها 925 حالة وفاة فيما تعافى أكثر من 12 ألف شخص.

المصدر : الأناضول
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