الصحة العالمية: العالم دخل مرحلة جديدة وخطيرة من تفشي كورونا

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي افتراضي حول الفيروس التاجي: "دخل العالم مرحلة جديدة وخطيرة، كثير من الناس بالتأكيد تعبوا من البقاء في بيوتهم، وترغب الدول في إعادة فتح مجتمعاتها واقتصاداتها".

