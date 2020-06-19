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سياسة|السودان

السودان: دعوات لـ" مليونية" 30 يونيو لاستكمال مطالب الثورة

دعوات لاستكمال مطالب "ثورة ديسمبر" في السودان ودعم الحكومة المدنية
دعوات لاستكمال مطالب "ثورة ديسمبر" في السودان ودعم الحكومة المدنية
19/6/2020

وطالب الحزب، في بيان، بـ"تحقيق العدالة وتحديد الجُناة المتورطين في دماء ضحايا الانتهاكات في السودان وتقديمهم للمحاكمة فورا".

كما دعا إلى "نقل السلطة التنفيذية كاملة وبكافة مهامها لحكومة الفترة الانتقالية".

وشدد الحزب "على ضرورة إقالة الولاة (المحافظين) العسكريين، وتكليف ولاة مدنيين، وتشكيل المجلس التشريعي ومجالس الولايات والمفوضيات فورا، إنفاذا للوثيقة الدستورية".

وأكد على ضرورة "استكمال عملية تفكيك النظام السابق خلال فترة زمنية لا تتجاوز الـ3 أشهر".

وأشار إلى أهمية "إعادة هيكلة القوات النظامية والأمنية ووقف يد العنف الذي تمارسه قوات الأمن والشرطة".

وطالب الحزب الشيوعي، الحكومة بحماية الاحتجاجات والعمل على تحقيق مطالبها للعبور بالفترة الانتقالية وتحقيق الانتقال الديمقراطي والسلام الشامل والتنمية المستدامة.

 

وجاءت الدعوة للمليونية من تجمع المهنيين السودانيين (قائد الحراك الاحتجاجي) و"لجان المقاومة" في البلاد، لتحقيق السلام، واستكمال هياكل السلطة الانتقالية، وإصلاح قوى الثورة، وإعادة هيكلة القوات النظامية.

وهياكل السلطة الانتقالية المنتظر استكمالها تتمثل في تعيين الولاة المدنيين، وتشكيل المجلس التشريعي، وتكوين المفوضيات المستقلة.

 

و"لجان المقاومة" تكونت في المدن والقرى السودانية، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة التظاهرات بالأحياء والمدن حتى عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان 2019.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الاحتجاجات الشعبية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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