إيطاليا: دراسة رسمية تكشف مفاجأة عن بداية ظهور فيروس كورونا

وجاء في بيان، الجمعة، أن "الدراسة فحصت 40 عينة من مياه الصرف الصحي من المدينتين الواقعتين شمالي إيطاليا، أُخذت بين أكتوبر/ تشرين الأول 2019 وفبراير/شباط 2020، قبل شهرين من الإعلان رسميًا عن أول إصابة في البلاد، والتي يرجع تاريخها إلى فبراير الماضي.

وأضاف البيان الصادر عن المعهد الحكومي، والذي يعد هيئة مرجعية، "أكدت النتائج التي صادق عليها مختبران مختلفان عبر طريقتين مختلفتين، وجود الحمض النووي الريبي (آر إن إيه) لفيروس كورونا المستجد في العينات المأخوذة من ميلانو وتورينو في 18 ديسمبر الماضي".

وعُثر على الآثار نفسها أيضًا في مياه الصرف الصحي في بولونيا (وسط شمالي إيطاليا) في 29 ديسمبر الماضي، فيما أُعلن رسميًا عن أول إصابة محلية بالفيروس في إيطاليا في 20 فبراير بمدينة كودونيو الصغيرة الواقعة على مقربة من ميلانو.

وأشار المعهد إلى أن التحاليل لم تكشف عن أي أثر للفيروس في مياه الصرف الصحي في العينات المأخوذة في أكتوبر ونوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وقال البيان "يمكن أن تساعد هذه الدراسة في فهم بداية انتقال الفيروس في إيطاليا، وتعطي معلومات متماسكة مقارنة" بتحاليل أُجريت في فرنسا على عيّنات من مصابين أُدخلوا إلى المستشفيات، وجاءت نتيجة فحوصهم إيجابية لناحية إصابتهم وتعود إلى ديسمبر 2019″.

وتتطابق هذه الخلاصات مع تقديرات علماء صينيين يفترضون ظهور الفيروس في منتصف ديسمبر المنصرم بسوق مدينة ووهان تُباع فيه لحوم حيوانات برية، حتى لو أن بيجين ألمحت مؤخرًا إلى أن الفيروس قد يكون وصل إلى الصين من الخارج.

وذكر المعهد كذلك دراسة إسبانية عثرت على الحمض النووي الريبي للفيروس في مياه الصرف الصحي في برشلونة عبر عينات أُخذت بمنتصف يناير/ كانون الأول "قبل نحو أربعين يومًا من اكتشاف أول إصابة محلية" بالمرض في إسبانيا.

وقال المسؤول في المعهد الإيطالي والمشارك في الدراسة، لوكا لوسينتيني إن "نتائجنا تؤكد ما بات واضحًا على الصعيد الدولي بشأن أهمية مراقبة الفيروس عبر عينات مأخوذة من مياه الصرف الصحي ومن مداخل محطات تنقية المياه".

وأشار إلى أن واقع العثور على هذه الآثار للفيروس "لا تشمل تلقائيًا أن تكون سلاسل العدوى الرئيسية قد بدأت مع هذه الإصابات الأولى" معتبرًا أن "شبكة المراقبة على الأراضي يمكن أن تثبت أهميتها للسيطرة على الوباء".

وبحسب المسؤولة في المعهد، لوسيا بونادونا، فإن مشروعًا تجريبيًا سيبدأ في يوليو/تموز المقبل مع مراقبة آثار محتملة للفيروس في مياه الصرف الصحي في المناطق السياحية.

وأضافت بونادونا "بناءً على نتائج مشروع تجريبي، نعتقد أننا سنتمكن من مراقبة مجمل الأراضي الوطنية في الفترات التي يُرجح أنها الأكثر خطورة، في الخريف المقبل".

وأودى كورونا المستجدّ رسميًا بحياة أكثر من 34 ألفًا و500 شخص في إيطاليا، منذ تسجيل أول إصابة في العشرين من فبراير المنقضي بمدينة كودونيو، وسُجِّلت أول إصابة خارج الصين حيث ظهر المرض في ديسمبر 2019.

توابيت لجثث ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا (رويترز)

ولاحقًا باتت منطقة لومبارديا، وبشكل أكثر شمولًا شمال شبه الجزيرة، بؤرة الوباء في إيطاليا وفي أوربا.

ويبدو أن إيطاليا سيطرت على المرض حاليًا مع تسجيل عشرات الوفيات يوميًا وعدد إصابات منخفض، لكن ظهرت بؤرتان في الأيام الأخيرة في روما، إذ تؤكد السلطات الصحية أن الوضع "تحت السيطرة".

وحتى اليوم، تحتل إيطاليا المركز الثامن بين أكثر الدول تضررًا بفيروس كورونا المستجد، بعد الولايات المتحدة، والبرازيل، وروسيا، والهند، وبريطانيا، وإسبانيا وبيرو.

وفي إيطاليا، أصاب الفيروس التاجي 238 ألفًا و159 شخصًا، قضى منهم جراء الإصابة 34 ألفًا و514 مصابًا، بينما تعافت 180 ألفًا و544 حالة، حتى الآن.

وعالميًا، أصاب الفيروس التاجي 8 ملايين و621 ألفًا و822 شخصًا، وأودى بحياة 457 ألفًا و341 مصابًا، في حين تعافى 4 ملايين و564 ألفًا و954 مصابًا، حتى اللحظة.

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