هؤلاء اعتقلوا في السعودية بسبب "تغريدة" (فيديو)

ونشر الحساب مقطع فيديو، الأربعاء، جمع فيه أبرز المعتقلين في السعودية، مستعرضا التغريدات التي تسببت في اعتقالهم، والمواد القانونية التي تنتهكها السلطات بتوقيفهم.

ومن أبرز المعتقلين الذين تناولهم الفيديو، اللاعب الدولي السابق فهد الهريفي والذي اعتقل بسبب تغريدة له عن فيروس كورونا المستجد، والشاعر عايد ريان الورد، والذي اعتقل بسبب تغريدة عن هيئة الترفيه بالمملكة.

أيضا الداعية الشيخ سلمان العودة والذي اعتقل بعد تغريدته عن "تأليف القلوب" في بداية الأزمة الخليجية، والناشط عبد العزيز العودة، والذي اعتقل بسبب تغريداته عن القضية الفلسطينية، ودكتور خالد العودة، والذي اعتقل بسبب تغريداته عن شقيقه المعتقل سلمان العودة.

كما استعرض حساب معتقلي الرأي حالة اعتقال الشاب العباس المالكي، والذي تم توقيفه بسبب تغريداته عن والده حسن المالكي، ودكتور عبد العزيز الفوزان، والذي اعتقل بسبب تغريداته عن "الحرب الشعواء على الدين"، والشاب يوسف الملحم الذي اعتقل بسبب تغريدة له عن حب دولة قطر، وآخرين.

🔴بسبب تغريدة، يقبع العشرات خلف القضبان في سجون المملكة منذ سنوات وشهور طويلة.

فمن هم أبرز أولئك المعتقلين بسبب التغريد، وما المواد القانونية التي تنتهكها السلطات باعتقالهم؟#التغريد_ليس_جريمة pic.twitter.com/k6Cg31biaj — معتقلي الرأي (@m3takl) June 16, 2020

وخلال ثلاثة الأعوام الماضية، شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات شملت عشرات من أمراء كبار في العائلة المالكة وكبار المسؤولين والوزراء الحاليين والسابقين والمسؤولين ورجال الأعمال.

وكان من بين الموقوفين وزير الحرس الوطني المقال الأمير متعب بن عبد الله نجل الملك الراحل عبد الله، وشقيقه أمير الرياض السابق تركي بن عبد الله، والأمير الملياردير الوليد بن طلال، والأمير فهد بن عبد الله بن محمد نائب قائد القوات الجوية الأسبق.

ووسعت السلطات السعودية حملة الملاحقات، وأمرت باعتقالات جديدة شملت نخبا سياسية ودينية ورموزا في عالم المال والأعمال بالمملكة، وامتدت الحملة لتشمل المزيد من أبناء عمومة ولي العهد محمد بن سلمان، إضافة إلى أبنائهم وأسرهم.