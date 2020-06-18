مقتل مواطن عُماني في إطلاق نار على حدود الإمارات

وقالت سفارة مسقط لدى أبو ظبي، في تغريدة عبر تويتر، إنها تابعت "ببالغ الأسف تعرض مواطن عماني لإطلاق نار في المنطقة الحدودية بين السلطنة ودولة الإمارات".

وأكدت السفارة، أن الحادث أدى إلى مقتل مواطن، مساء الثلاثاء 16 يونيو (حزيران) الجاري، دون مزيد من التفاصيل.

وأشارت إلى أنها تتابع كافة تفاصيل وملابسات الحادث منذ وقوعه مع الجهات المعنية في الإمارات وذوي المواطن العماني.

ولم تتحدث السفارة عن ملابسات الحادث وأسبابه، كما لم تكشف عن اسم المواطن والجهة التي أطلقت عليه النار.

وتؤكد سفارة سلطنة عُمان متابعتها لكافة تفاصيل وملابسات الحادث منذ وقوعه مع الجهات المعنية في دولة الامارات العربية المتحدة، وذوي المواطن العماني. — سفارة سلطنة عُمان – أبوظبي (@OmanEmb_Ad) June 18, 2020

والأربعاء، نقلت وسائل إعلام خليجية عن ناشطين عمانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، حديثهم عن مقتل مواطن يدعى سيف بن راشد.

وذكر الناشطون، أن "بن راشد قتل برصاص حرس الحدود الإماراتي أثناء محاولته عبور السياج الحدودي الفاصل بين سلطنة عمان ودولة الإمارات".

ولم يصدر أي تعليق عن السلطات الإماراتية على الحادث حتى ساعة نشر الخبر.

اطلاق الرصاص الحي على انسان اعزل وقتله بدم بارد لمجرد انه حاول عبور سياج في منطقة حدودية متداخلة اغلقت بسبب كورونا لا ينم الا عن وحشية شاهدناها في اليمن وها نحن نراها اليوم على حدودنا، رحم الله المغدور به واعان الله من هم خلف السياج على ما ابتلاهم.#قتل_مواطن_في_دبا pic.twitter.com/8JtCSwKf14 — مصطفى الشاعر🇵🇸🇴🇲 (@Mustafa_549) June 17, 2020

تحكيم العقل والمنطق في مثل هكذا أمور واجب مهما كانت ملابسات القضية.

ومن خلال ذلك ممكن نطرح بعض الأسئلة: -هل كان القتيل مسلح بأي شكل من الأشكال؟

وفي حالة أنه كان مسلح هل قام بأي شكل من أشكال المقاومة؟ -هل سيقوم شخص مسلح بمقاومة مروحية مزودة برشاش متعدد؟ #قتل_مواطن_في_دبا — مازن بن إبراهيم (@mazin_alazri) June 18, 2020

https://twitter.com/Al_Busaidi0/status/1273649599434063872?ref_src=twsrc%5Etfw

#قتل_مواطن_في_دبا

اولا هذه حدود دوله والدوله معها حق

بس هنا يجي دور حكومة #سلطنة_عمان وسفارتها الموجوده في #الإمارات عشان تعرف ملابست القضيه والتوضيح للشعب العماني،

من المتسحيل إراقة دم عماني وتمر مرور الكرام

واعتقد ان الحكومه متحركه فمعرفة الاسباب وعسى يطلعوا ببيان يثلج صدورنا — Omar (@omar_o98) June 18, 2020

#قتل_مواطن_في_دبا

طبعا امن الحدود عندهم كل الاجهزة الي ممكن تتخيلوها الي تكشف المتسللين وتشوفهم من بعيد بصوره حرارية وتبين اذا كان معهم اي شي خطير او لا!!

حرفيا يقدروا يشوفوا كلشي

لكن يبقى عندهم الخيار هل يطلقوا عليه رصاص قاتل اذا كان خطير٠؟ ام لعرقلته فقط اذا ما كان يشكل خطر — هاجر (@ajshtl20l) June 18, 2020