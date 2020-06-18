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سياسة

مقتل مواطن عُماني في إطلاق نار على حدود الإمارات

الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي (يمين) والسلطان هيثم بن طارق
الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي (يمين) والسلطان هيثم بن طارق
18/6/2020

وقالت سفارة مسقط لدى أبو ظبي، في تغريدة عبر تويتر، إنها تابعت "ببالغ الأسف تعرض مواطن عماني لإطلاق نار في المنطقة الحدودية بين السلطنة ودولة الإمارات".

وأكدت السفارة، أن الحادث أدى إلى مقتل مواطن، مساء الثلاثاء 16 يونيو (حزيران) الجاري، دون مزيد من التفاصيل.

وأشارت إلى أنها تتابع كافة تفاصيل وملابسات الحادث منذ وقوعه مع الجهات المعنية في الإمارات وذوي المواطن العماني.
ولم تتحدث السفارة عن ملابسات الحادث وأسبابه، كما لم تكشف عن اسم المواطن والجهة التي أطلقت عليه النار.

والأربعاء، نقلت وسائل إعلام خليجية عن ناشطين عمانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، حديثهم عن مقتل مواطن يدعى سيف بن راشد.

وذكر الناشطون، أن "بن راشد قتل برصاص حرس الحدود الإماراتي أثناء محاولته عبور السياج الحدودي الفاصل بين سلطنة عمان ودولة الإمارات".

ولم يصدر أي تعليق عن السلطات الإماراتية على الحادث حتى ساعة نشر الخبر.

https://twitter.com/Al_Busaidi0/status/1273649599434063872?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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