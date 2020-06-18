البث الحي
سياسة

مصر: اعتقال عالقين سودانيين من أمام مقر سفارتهم بالقاهرة (فيديو)

سودانيون أمام مقر سفارتهم في القاهرة
سودانيون أمام مقر سفارتهم في القاهرة
18/6/2020

ويعاني آلاف من السودانيين، منذ مارس/ آذار الماضي، مشكلة إغلاق حدود بلادهم بسبب الفيروس التاجي؛ ليجدوا أنفسهم عالقين على الحدود المصرية.

الأمن المصري يعتقل عددًا من المعتقلين السودانيين في القاهرة

ونظَّم عدد من العالقين السودانيين وقفة احتجاجية أمام مقر سفارة بلادهم بالقاهرة، وهدد محتجون القنصل السوداني في أسوان والطاقم المعاون بالقتل، مبررين ذلك بسوء تعامل القنصلية وعدم مراعاتها الظروف الصحية والنفسية للعالقين على الحدود المصرية السودانية.

وتلقت الخرطوم رسالة حملت نبرة الشكوى من القاهرة، والتي طالبت الحكومة السودانية بضرورة سرعة حل تلك الأزمة؛ لعدم قدرة مصر على تحمُّل تلك التظاهرات أكثر من ذلك. 

وقالت السلطات المصرية إن التظاهر يخالف نصوص القانون المصري، ما سيستدعي تطبيق القانون عليهم، والقبض على من يخالف إذ تصل الأحكام إلى السجن مدة 10 سنوات.

كما حذرت القاهرة من اندساس عناصر تخريبية بين المحتجين؛ لتنفيذ أعمال من شأنها إفساد العلاقة بين القاهرة والخرطوم.

وكان العالقون السودانيون قد نظموا، في مايو/أيار الماضي، وقفة احتجاجية أمام السفارة رافعين شعار "حقي أرجع بلدي"

وفي السودان، أصاب فيروس كورونا المستجد 8 آلاف و20 شخصًا، قضى منهم جراء الإصابة 487 مصابًا، بينما تعافى ألفان و966  ، حتى اليوم.

وفي مصر، أصاب الفيروس التاجي 49 ألفًا و219 شخصًا، وأودى بحياة ألف و850 مصابًا، في حين تعافى 13 ألفًا و141 مصابًا، حتى الساعة.

وعالميًا، أصاب فيروس كورونا المستجد 8 ملايين و489 ألفًا و783 شخصًا، وأنهى حياة 61 ألفًا و183 مصابًا، واستطاع 4 ملايين و447 ألفًا و737 النجاة من الفيروس التاجي، حتى اللحظة.

اقرأ أيضًا:

مصر: اعتقال عالقين سودانيين أمام سفارتهم في القاهرة (فيديو)

سودانيون عالقون بالعراء بالحدود السودانية المصرية (فيديو)

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبدالله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)

فرنسا تعرب عن قلقها بعد اعتقال مسؤول في منظمة حقوقية في مصر

صورة من زيارة السفراء إلى مقر المنظمة والتي اعتقل بشير على خلفيتها (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)

في أول زيارة رسمية.. وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية يصل إسرائيل

وزير خارجية البحرين في إسرائيل (رويترز)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي