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مسؤول مصري يفاجئ أحمد موسى ويشكر حكومة الوفاق الليبية.. لماذا؟ (فيديو)

محافظ مطروح يشكر حكومة الوفاق في مداخلة مع أحمد موسى
محافظ مطروح يشكر حكومة الوفاق في مداخلة مع أحمد موسى
18/6/2020

وقال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح الواقعة قرب الحدود مع ليبيا، خلال مداخلته مع المذيع المقرب للنظام المصري "أشكر حكومة الوفاق لأنهم ألقوا القبض حاليًا على كل أعضاء المليشيا الذين احتجزوا وعذبوا العمال المصريين".

وأضاف أن "أعضاء المليشيا الذين اختطفوا العمال المصريين، يتم حاليًا عرضهم على النيابة والتحقيق معهم، وأوجه كل الشكر لحكومة الوفاق".

وبدا على موسى الحرج لكنه سرعان ما قام بتغيير الموضوع، مشيدًا بجهود الدولة المصرية لإعادة العمال المختطفين في ليبيا، وعرض فيديو لعودة 23 عاملا مصريا إلى السلوم، موجهًا التحية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالقول "شكرا لمن اتخذ القرار ولمن تفاوض".

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، قالت إنها ضبطت المتورطين بواقعة احتجاز وتعذيب وافدين مصريين في ترهونة شرقي ليبيا، وأضافت أن "مصر دولة مهمة بالنسبة لنا، ونحن نهتم بعلاقاتنا معها وهي لديها القدرة على المساعدة في إنهاء الانقسامات في ليبيا".

جاء ذلك في أعقاب بث مقطع فيديو يظهر عددًا من الوافدين المصريين في ترهونة رافعين أيديهم وقد أجبروا على إهانة السيسي، بينما قالت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، إن إهانة العمال على يد "مرتزقة"، هو أمر لن يمر.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد رحبت في وقت سابق، بإعلان حكومة الوفاق عزمها فتح تحقيق لتحديد مدى صحة التسجيل المصور قبل ضبط المتورطين.

ويأتي التسجيل المصور المتداول في وقت تتكبد فيه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المدعوم من مصر والسعودية والإمارات ودول أوربية، خسائر متتالية، من قوات حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة.

وكان السيسي قد أعلن، في 6 يونيو/حزيران الجاري، عن مبادرة سياسية لحل الصراع الدائر في ليبيا، تنص على تعيين رئيس ونائبين وفترة انتقالية في ليبيا تمتد لعام ونصف العام، وهي مبادرة تجاهلتها حكومة الوفاق التي تصر على إقصاء حفتر.

وقبل أكثر من 10 سنوات، كانت ليبيا أحدى أكبر الدول استيعابا لعمال مصريين، حيث كان عددهم يقدر بالملايين، لكن عددهم تراجع مع تصاعد القتال في ليبيا، وبسبب قرارات مصرية بحظر السفر إليها، وغلق منفذ "السلوم" البري بين البلدين، إثر توترات أمنية.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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