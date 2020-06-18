ليبيا.. توثيق استهداف عدة مساجد وتدميرها على يد قوات حفتر (فيديو)

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو مختلفة تم تصويرها خلال الفترات الماضية تظهر لحظات استهداف مسجد "أولاد ذياب" بمنطقة سوق الجمعة.

وكذلك استهداف مسجد "صلاح الدين" بطريق المطار جنوب طرابلس، الذي أظهر مقطع فيديو تدميره بالكامل.

كما أظهر مقطع فيديو وصورًا، مسجد أبي بن كعب (النفاثي) بمنطقة صلاح الدين جنوبي طرابلس محترقا، ومكتوبا عليه عبارات معادية للإسلام باللغة الروسية.

واستنكر رواد مواقع التواصل حرق المسجد والمصاحف ما اعتبروه تدنيسا له، ووصفوه بالحرب على الإسلام وهاجموا قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي استعان بالمرتزقة الروس وغيرهم، في محاولاته الفاشلة للسيطرة على طرابلس.

وتداول ناشطون صورا لنفس المسجد موضحة عبارات باللغة الروسية قالوا إنها تحمل رسائل كراهية للمسلمين من قبل الروس.

وتقول العبارات "أرى المساجد في الأرض الروسية والأفضل أن تحترق في نيران جهنم". كما أظهرت صور أخرى رسم شعار النازية على جدران المسجد.

هذه الكتابة الروسية وجدنها على جذران مسجد النفاثي الذي تم حرقه بالكامل بصلاح الدين وترجمتها كالآتي

السطر الأول : رأيت مساجد على الأرض الروسية

السطر الثاني : واتمنى ان تكون في نيران الجحيم

مسجدنا دنست بالملحدين الروس لعنهم الله ومن جلبهم pic.twitter.com/dlqyqM9xob — Mahmud Ahmed (@MahmudA79461242) June 6, 2020

يأتي ذلك، بينما تسعى حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، إلى تحقيق دولي في جرائم الحرب التي تتهم قوات حفتر بارتكابها.

وكانت حكومة الوفاق بعثت في وقت سابق برسالة إلى مجلس الأمن بشأن المقابر الجماعية في ترهونة وزرع الألغام في ضواحي طرابلس الجنوبية من قبل قوات حفتر وداعميها من المرتزقة الروس.

وانتشل فريق تابع لجهاز الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة بحكومة الوفاق جثثا عديدة من منطقة مشروع الهضبة جنوبي طرابلس، حيث دارت اشتباكات عنيفة لأكثر من عام خلال الحرب.

جانب من الأضرار التي لحقت بدور العبادة في مناطق جنوب العاصمة – مسجد صلاح الدين بطريق المطار pic.twitter.com/mXd9CbMoZ0 — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) June 15, 2020

وقال مسؤولون ليبيون إن 39 شخصا قتلوا وأصيب 71 نتيجة الألغام جنوبي طرابلس، ولفت أحدهم إلى أن الألغام التي زرعت جنوبي طرابلس تفوق عدديا ونوعيا نظيرتها التي زرعها تنظيم الدولة الإسلامية في سرت.

ومُنيت قوات حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد قوات الوفاق، التي أعلنت، قبل أسبوعين، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من إعلانها استكمال تحرير العاصمة طرابلس من قبضة حفتر.

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شاهد | قبيل استشهاده بساعات مدافعاً عن دينه وأرضه أمام جيوش المرتزقة التي جاءت بها مليشيات حفتر الإرهابية لغزو المدن الليبية، الشهيد محمد كنيمو رحمه الله يتحدث عن جرائم هذه المليشيات التي لم ترع حتى حرمة مساجد الله #العدوان_على_طرابلس#ليبيا #طرابلس pic.twitter.com/2leG0bcfSG — قناة فبراير (@FebruaryChannel) April 7, 2020

تعمير بيوت الله.. مقاتلو قوات حكومة #الوفاق الليبية ينظفون المساجد التي عبث فيها مرتزقة #حفتر ويعيدون افتتاحها من جديد pic.twitter.com/dZOOf21nCo — الاستقلال – المغرب العربي (@estiklal_Maghrb) June 12, 2020