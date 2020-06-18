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ليبيا.. توثيق استهداف عدة مساجد وتدميرها على يد قوات حفتر (فيديو)

لقطات من مساجد دمرتها مليشيات حفتر في طرابلس
لقطات من مساجد دمرتها مليشيات حفتر في طرابلس
18/6/2020

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو مختلفة تم تصويرها خلال الفترات الماضية تظهر لحظات استهداف مسجد "أولاد ذياب" بمنطقة سوق الجمعة.

وكذلك استهداف مسجد "صلاح الدين" بطريق المطار جنوب طرابلس، الذي أظهر مقطع فيديو تدميره بالكامل.

كما أظهر مقطع فيديو وصورًا، مسجد أبي بن كعب (النفاثي) بمنطقة صلاح الدين جنوبي طرابلس محترقا، ومكتوبا عليه عبارات معادية للإسلام باللغة الروسية.

واستنكر رواد مواقع التواصل حرق المسجد والمصاحف ما اعتبروه تدنيسا له، ووصفوه بالحرب على الإسلام وهاجموا قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي استعان بالمرتزقة الروس وغيرهم، في محاولاته الفاشلة للسيطرة على طرابلس.

وتداول ناشطون صورا لنفس المسجد موضحة عبارات باللغة الروسية قالوا إنها تحمل رسائل كراهية للمسلمين من قبل الروس.

وتقول العبارات "أرى المساجد في الأرض الروسية والأفضل أن تحترق في نيران جهنم". كما أظهرت صور أخرى رسم شعار النازية على جدران المسجد.

يأتي ذلك، بينما تسعى حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، إلى تحقيق دولي في جرائم الحرب التي تتهم قوات حفتر بارتكابها.

وكانت حكومة الوفاق بعثت في وقت سابق برسالة إلى مجلس الأمن بشأن المقابر الجماعية في ترهونة وزرع الألغام في ضواحي طرابلس الجنوبية من قبل قوات حفتر وداعميها من المرتزقة الروس.

وانتشل فريق تابع لجهاز الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة بحكومة الوفاق جثثا عديدة من منطقة مشروع الهضبة جنوبي طرابلس، حيث دارت اشتباكات عنيفة لأكثر من عام خلال الحرب.

وقال مسؤولون ليبيون إن 39 شخصا قتلوا وأصيب 71 نتيجة الألغام جنوبي طرابلس، ولفت أحدهم إلى أن الألغام التي زرعت جنوبي طرابلس تفوق عدديا ونوعيا نظيرتها التي زرعها تنظيم الدولة الإسلامية في سرت.

ومُنيت قوات حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد قوات الوفاق، التي أعلنت، قبل أسبوعين، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من إعلانها استكمال تحرير العاصمة طرابلس من قبضة حفتر.

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المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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