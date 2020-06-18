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لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الخميس 18 يونيو/حزيران)

حتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا 8 ملايين و520 ألفًا، توفي منهم أكثر من 453 ألفا
حتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا 8 ملايين و520 ألفًا، توفي منهم أكثر من 453 ألفا
18/6/2020

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الخميس 18 من يونيو/حزيران:

لحظة بلحظة
  • نقابة الأطباء في مصر: وفاة 4 أطباء اليوم بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.
  • مجلس الوزراء الكويتي: إلزام كافة شركات الطيران التي تقل رحلات إلى الكويت بطلب تحليل لكل راكب على نفقته الخاصة قبل صعود الطائرة.
  • مجلس الوزراء الكويتي يقرر تعديل وقت الحظر ليكون من الساعة 7 مساء إلى 5 صباحا اعتبارا من 21 يونيو.
  • مجلس الوزراء الكويتي يقرر إلغاء العزل التام المفروض على مناطق حولي والنقرة وميدان حولي وخيطان اعتبارا من الأحد المقبل.
  • تركيا تسجل وفاة 21 شخصا وإصابة 1304 آخرين بفيروس كورونا بزيادة وفاتين وانخفاض 125 إصابة عن حصيلة الأمس.
  • لجنة مواجهة وباء كورونا في اليمن تعلن تسجيل 4 وفيات و7 إصابات جديدة بفيروس كورونا بانخفاض 26 وفاة و10 إصابات عن حصيلة الأمس.
  • وزارة الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 12 وفاة و117 إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة وفاة واحدة وانخفاض 4 إصابات عن حصيلة الأمس.
  • وزارة الصحة العراقية تعلن تسجيل 83 وفاة جديدة بسبب كورونا في أعلى حصيلة وفيات يومية بالفيروس.
  • وزارة الصحة العراقية تعلن تسجيل 1463 إصابة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض 91 حالة عن حصيلة أمس.
  • وزارة الصحة العمانية: تسجيل 739 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 26818.
  • روسيا تعلن تسجيل 182 وفاة و7790 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 7660 والإصابات إلى 561091.
  • العفو الدولية وثقت اعتقال 8 من العاملين بالمجال الصحي في مصر بين مارس آذار ويونيو حزيران بسبب تعليقات بمواقع التواصل.
  • العفو الدولية: السلطات المصرية استخدمت اتهامات ملفقة منها الإرهاب لاعتقال  الطواقم الطبية بشكل تعسفي.
  • العفو الدولية تدعو السلطات المصرية للتوقف فورا عن ترويع الطواقم الطبية لانتقادها معالجة الحكومة لأزمة كورونا.
  • قطر تسجل 1267 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات و1470 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة بزيادة 170 إصابة وحالتي وفاة عن اليوم السابق.
  • السعودية تسجل 4757 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 48 وفاة و2253 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة بانخفاض 162 إصابة وزيادة 9 وفيات عن اليوم السابق.
  • وزير الدولة لشؤون الإعلام في مصر أسامة هيكل يعلن دخوله الحجر المنزلي نتيجة مخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا.
  • الإمارات تسجل 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 3 وفيات و 704 حالات تعافٍ خلال 24 ساعة بزيادة 6 إصابات وحالة وفاة عن اليوم السابق.
  • الكويت تسجل 541 إصابة بفيروس كورونا و616 حالة تعاف و حالتي  وفاة خلال 24 ساعة بانخفاض 34 إصابة وحالة وفاة عن اليوم السابق.
  • إيران تسجل 2596 إصابة بفيروس كورونا و87 وفاة خلال 24 ساعة بانخفاض 16 إصابة و33 وفاة عن اليوم السابق.
  • نقابة الأطباء المصرية تعلن عن وفاة طبيبين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
  • عمان تسجل 739 إصابة بفيروس كورونا و1467 حالة تعافٍ و3 وفيات خلال 24 ساعة بانخفاض 71 إصابة عن اليوم السابق.
  • روسيا تسجل 7790 إصابة بفيروس كورونا و 9621 حالة تعافٍ إضافة إلى  182 وفاة خلال 24 ساعة بانخفاض 53 إصابة و12 وفاة عن اليوم السابق.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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