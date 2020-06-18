لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الأربعاء 17 من يونيو/حزيران)

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم 17 من يونيو/حزيران:

قطر

في قطر، رُصدت حالتا وفاة بالفيروس و1097 إصابة، و1.711 حالة تعاف، وأوضحت وزارة الصحة القطرية في بيان، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 83 ألفا و174، بينها 82 وفاة، و62 ألفا و172 حالة تعاف.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، جرى تسجيل 1097 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 83174 حالة، كما أشارت إلى تسجيل 1711 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 62172 حالة، ولفت البيان إلى فحص 4302 شخص خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 304801 حالة.

مصر

في مصر، سُجلت 1363 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي المصابين إلى 49 ألفًا و219 مصابًا، وبلغ عدد الوفيات الجديدة 84 حالة وفاة، وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1850 وفاة، في حين ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 13 ألفًا و141 حالة.

وأعلنت نقابة الأطباء ارتفاع ضحايا فيروس كورونا من أعضائها إلى 73، وقالت النقابة، في بيان، بعنوان "أبطال لا يهابون الموت"، إن ضحايا كورونا من أعضائها "بلغ 73 شهيدا، والعداد مستمر يوميا لا يتوقف".

ولم تحدد النقابة إجمالي عدد الوفيات بين الطواقم الصحية إجمالا، فيما تشير تقديرات غير رسمية إلى ارتفاع العدد لأكثر من 180 وفاة، و1000 إصابة في عموم البلاد.

السودان

في السودان، سجلت 9 وفيات جديدة و305 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

سلطنة عمان

أعلنت سلطنة عُمان تسجيل وفاتين بكورونا، وأفادت وزارة الصحة العمانية، بتسجيل وفاتين، و810 إصابة بالفيروس، فضلًا عن تعافي 708 حالات، وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 26 ألفا و79؛ منها 116 وفاة، و11 ألفا و797 حالة تعاف.

المغرب

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 54 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 23 حالة، وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 8 آلاف و985؛ منها 212 وفاة، و7 آلاف و960 حالة تعاف.

لبنان

في لبنان، أعلنت وزارة الصحة، تشخيص 16 إصابة بالفيروس إضافة إلى تعافي 18 حالة، وذكرت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى ألف و489، بينها 32 وفاة، و907 حالة تعافٍ.

ليبيا

سجلت ليبيا 17 إصابة وفق إحصاءات رسمية، وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي)، عبر موقعه الإلكتروني، تسجيل 17 إصابة بالفيروس، و6 حالات تعافٍ.

السعودية

أعلنت السعودية تسجيل 39 وفاة بكورونا، وأفادت وزارة الصحة السعودية، في بيان، بتسجيل 39 وفاة، و4 آلاف و919 إصابة، وألفين و122 حالة تعاف، وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 141 ألفا و234، بينها ألف و91 وفاة، و91 ألفا و662 حالة تعاف.

تونس

وفي تونس، سجلت وزارة الصحة في بيان، وفاة واحدة، و3 إصابات بكورونا، وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألف و128، بينها 50 وفاة، وألف و4 حالات تعاف.

فلسطين

في فلسطين أكدت وزيرة الصحة مي كيلة، تسجيل 17 إصابة بكورونا لمخالطي مصابين في محافظة الخليل‎؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 712، بينها 5 وفيات، و570 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

الأردن

في الأردن، سجلت وزارة الصحة 6 إصابات بالفيروس، رفعت الإجمالي إلى 987، كما أعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالات شفاء جديدة، ليستقر العدد الكلي للمتعافين عند 693، والوفيات 9.‎

العراق

في العراق، أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 61 وفاة وألف و554 إصابة بفيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعة الماضية، ما رفع مجمل الوفيات إلى 773 والإصابات إلى 24 ألفا و254.

وهذه الأرقام هي الأعلى على الإطلاق، إذ سجل العراق أعلى حصيلة وفيات بـ60 حالة، وأعلى حصيلة إصابات عند ألف و385، أمس الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان إن 27 وفاة سجلت ببغداد، وفي كربلاء 7، والسليمانية 5، والأنبار 5، والديوانية 4، وذي قار 4، والنجف 2، وديالى 2، وميسان 2، وكركوك 1، وواسط 1، والمثنى 1، وسجل العدد الأكبر من الإصابات في العاصمة بـ568 حالة، فيما توزعت البقية على 15 محافظة.

وأشارت الوزارة إلى أن 908 مصابين آخرين بالفيروس تماثلوا للشفاء؛ ما رفع مجمل حالات التعافي إلى 10 آلاف و770، فيما لا يزال 12 ألفا و711 مريضا يرقدون في المراكز الصحية، بينهم 159 في العناية المركزة، ويفرض العراق حظرا جزئيا للتجوال إلى أجل غير مسمى، إذ يتيح للسكان التجول خلال ساعات النهار مع مراعاة إجراءات الوقاية من الفيروس، وعلى رأسها ارتداء الكمامات ومنع التجمعات.

البحرين

سجلت البحرين حالة وفاة بفيروس كورونا، وأعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل وفاة بالفيروس، وقالت الوزارة إن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 19 ألفا و553، بينها 49 وفاة، و13 ألفا و866 حالة تعافٍ، وذكر المركز أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 484، بينها 10 وفيات، و76 متعافٍ.

إيران

في إيران، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 9 آلاف و185 حالة بعد تسجيل 120 وفاة في الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأوضحت متحدثة وزارة الصحة، سيما سادات لاري، أن البلاد سجلت ألفين و612 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع الحصيلة إلى 195 ألفًا و51 إصابة.

ومنذ أربعة أيام عاود ارتفاع وفيات كورونا إلى أكثر من 100 حالة يوميا، بعد أن تراجع إلى أقل من 100 منذ منتصف إبريل/نيسان الماضي.

الهند

وفي الهند، سجلت 2003 حالات وفاة جراء كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 11 ألفا و903.

وذكرت وزارة الصحة، أن إجمالي إصابات كورونا في البلاد وصل إلى 354 ألفا و65 حالة، إثر تسجيل 10 آلاف و974 حالة جديدة، وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 186 ألفا و 935.

وتحتل الهند المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بالفيروس، بعد الولايات المتحدة، والبرازيل، وروسيا.

المكسيك

في المكسيك ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 18 ألفًا و310 وفيات، بينما وصل إجمالي الإصابات إلى 154 ألفًا و863 حالة.

الصين

وسجلت الصين 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة بيجين.

باكستان

وفي باكستان، سجلت وزارة الصحة 136 وفاة فضلًا عن 5 آلاف و839 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

بريطانيا

سجلت بريطانيا 184 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 42 ألفا و153.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان عبر تويتر، أن عدد الإصابات الجديدة بلغ ألفا و115، ليبلغ العدد الكلي للمصابين 299 ألفا و251، وأشارت إلى أن حصيلة اختبارات الكشف عن كورونا بلغت 7 ملايين و121 ألفا و976.

وتحتل بريطانيا المرتبة الأولى أوربيا في وفيات كورونا، والثالثة عالميًا بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

البرازيل

سجلت البرازيل، الدولة الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا في أمريكا الجنوبية، نحو 37 ألفًا و300 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وذكر موقع جي اي الإخباري، نقلا عن بيانات وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 1338 حالة وفاة بالفيروس، ويبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 45456 حالة وفاة، وإجمالي حالات الإصابة أكثر من 928800 حالة.

ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، لأن البرازيل تقوم باختبارات فحص فيروس كورونا قليلة للغاية.

وشهدت البرازيل ارتفاعا كبيرا في أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين، وتحتل حاليا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث عدد الاصابات والوفيات بالفيروس.

وعلى الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، فقد تم تخفيف الإجراءات التي تهدف لوقف تفشي فيروس كورونا في عدة مناطق بالبرازيل، حيث تم فتح المحال والشواطئ مجددا.

بنغلاديش

في بنغلاديش، ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بشكل حاد، ليحقق رقما قياسيا يوميا بعد أكثر من أسبوعين من رفع البلاد إغلاقا شمل مختلف أنحاء البلاد، طبقا لما ذكره مسؤولو الصحة، اليوم الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم إدارة الخدمات الصحية، نسيمة سلطانه إن حوالي 4008 أشخاص، من 17527 عينة، تبين إصابتهم بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، حتى صباح اليوم الأربعاء، مما يرفع العدد الإجمالي لمرضى كورونا إلى 98489.

وأضافت سلطانه أمام مؤتمر صحفي على الانترنت "إنه أعلى عدد للإصابات المسجلة في يوم واحد حتى الآن" وحثت المواطنين على الحفاظ على أقصى درجة من الاحتياطات للبقاء في أمان، وقالت إن حصيلة الوفيات بسبب الفيروس ارتفعت إلى 1305، مع تسجيل 43 حالة وفاة خلال تلك الفترة.

وسمحت بنغلاديش بإعادة فتح المكاتب العامة والخاصة في 31 مايو/أيار، حيث رفعت السلطات الإغلاق الذي شمل مختلف أنحاء البلاد، الذي فرضته في مارس/آذار الماضي للحد من انتشار الفيروس، لكن عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع بشكل كبير ليصل إلى 98489، بعد 17 يوما فقط من رفع الإغلاق، عندما وصل عدد الإصابات إلى 47153.

وتسجل الدولة الواقعة في جنوب آسيا متوسط أكثر من ثلاثة آلاف حالة إصابة يوميا منذ العاشر من يونيو/حزيران.