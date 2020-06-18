كورونا.. أمريكا لن تفرض إغلاقا جديدا ولقاء مع الصين يبحث الشفافية الكاملة

وأوضح ترمب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز بالقول "لن نغلق البلد مرة أخرى.. لن نكون مضطرين لذلك".

جاء ذلك بعد أن صرح كل من المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كدلو ووزير الخزانة ستيفن منوتشين بأن الولايات المتحدة لا يمكنها إغلاق النشاط الاقتصادي مرة أخرى.

كانت المطاعم وقاعات الألعاب الرياضية والمدارس وغيرها قد أغلقت أبوابها في مارس/ آذار مع سعي البلاد لاحتواء فيروس كورونا الذي أصاب حتى الآن 2.16 مليون أمريكي وأودى بحياة ما يقرب من 118 ألفا.

من ناحية أخرى أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تسجيل ‭‭27975‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و‭‭132‬‬ ألف و321 إصابة بينما زاد عدد الوفيات 722 حالة إلى 116862.

الصين تكثف فحص الفيروس بعد ظهور حالات في العاصمة بيجين-17 يونيو

الشفافية الكاملة

من ناحية أخرى التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بكبير دبلوماسيي الصين يانغ جي تشي وتحدثا حول ضرورة الشفافية الكاملة وتبادل المعلومات بين البلدين في إطار جهود التصدي لجائحة الكورونا ومنع حدوث أي تفش جديد في المستقبل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن بومبيو ناقش أيضا ضرورة تبادل "اللفتات الودية" في التعاملات التجارية والأمنية والدبلوماسية.

واجتمع بومبيو بيانغ في هاواي، في وقت يشهد تدهورا شديدا في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

الصين 28 إصابة جديدة

من جانب آخر قالت السلطات الصحية في الصين اليوم الخميس إن البلاد سجلت 28 حالة إصابة جديدة في البر الرئيسي حتى نهاية يوم 17 يونيو حزيران، منها 21 حالة في العاصمة بيجين.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن أربعا من الحالات الجديدة كانت لوافدين من الخارج وأن هناك ثماني حالات جديدة حاملة للمرض دون ظهور أعراض.

وكانت اللجنة قد أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 44 حالة مؤكدة منها 11 حالة وافدة، وعن 11 حالة بلا أعراض، وبهذا يبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 83293 حالة، ويظل عدد الوفيات 4634 دون تغيير.

ممرضة في غرفة عناية مكثفة مع مريض مصاب بالفيروس-البرازيل 17 يونيو

البرازيل قفزة في عدد الوفيات

في البرازيل، قفز عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 46510 واقتربت الإصابات من مليون حالة إصابة، وسجلت البلاد 1269 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 يوم الأربعاء.

وارتفع بذلك بالعدد الإجمالي لحالات الوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 46510 حالات، وهو أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة.

وسجلت وزارة الصحة أيضا 32188 حالة إصابة جديدة بالفيروس منذ يوم الثلاثاء، ووصل الإجمالي إلى 955377 إصابة مؤكدة، وهو أيضا أعلى رقم للإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وأظهر عداد جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العالم سجل خلال اليوم الماضي أكبر ارتفاع منذ بداية الجائحة ليبلغ 176 ألفا.

بذلك حطم مؤشر الإصابات اليومية الرقم القياسي الذي تم تسجيله في اليوم السابق والذي بلغ 139,5 ألف حالة.

ووصلت حصيلة حالات كورونا في العالم إلى 8 ملايين و349972، منها 448962 حالة وفاة و4 ملايين و73974 حالة شفاء.