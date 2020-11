صور وأدلة جديدة تكشف وصول طائرات روسية إلى ليبيا لدعم حفتر

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "إن تدخل روسيا المستمر في ليبيا يزيد من العنف ويؤخر الحل السياسي" .

وأوضحت على على لسان قائد العمليات الجنرال برادفورد غيرنغ "روسيا تواصل الضغط من أجل موطئ قدم استراتيجي على الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي وهذا على حساب أرواح ليبيين أبرياء".

وقال إن "هناك قلقا من أن هذه الطائرات الروسية تطير من قبل مرتزقة عديمي الخبرة لن يلتزموا بالقانون الدولي"، مشيرا إلى أن إدخال روسيا طائرات هجومية إلى ليبيا يغير طبيعة النزاع ويزيد من الخطر على جميع الليبيين وخاصة المدنيين.

وشرح مدير العمليات بأفريكوم "إن تدخل روسيا المستمر في ليبيا يزيد من العنف ويؤخِّر الحل السياسي" مضيفا" روسيا تواصل الضغط من أجل موطئ قدم استراتيجي على الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي وهذا على حساب أرواح ليبيين أبرياء".

في أواخر مايو أيار، أفادت أفريكوم أنه تم نقل ما لا يقل عن 14 طائرة من طراز MiG-29 والعديد من Su-24 من روسيا إلى سوريا، حيث تم إعادة طلائها لإخفاء علاماتها الروسية لتمويه مصدرها الروسي، ثم نُقلت هذه الطائرات إلى ليبيا في انتهاك مباشر لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وقال العقيد -كريس كارنز ، مدير الشؤون العامة الولايات المتحدة لأفريقيا "نحن نعلم أن تلك المقاتلات لم تكن في ليبيا مسبقا ولم يتم إصلاحها هناك من الواضح أنها قدمت من روسيا ولم تأت من أي بلد آخر".

NEWS: New evidence of Russian aircraft active in Libyan airspace (1 of 3)

—–

"#Russia's sustained involvement in #Libya increases the violence and delays a political solution." – BG Gering, director of operations

Release: https://t.co/g3PYHBDCOC

Photos: https://t.co/ftYyEeX1GQ pic.twitter.com/G34ILYIJvM

— US AFRICOM (@USAfricaCommand) June 18, 2020