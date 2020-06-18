صورة مرسي في البرلمان التونسي تغضب عبير موسى (فيديو)

وكتب على الصورة "رحم الله محمد مرسي، الرئيس الشهيد، تبقى الأسود أسودا".

ورفع مخلوف، النائب عن "ائتلاف الكرامة"، صورة مرسى تزامنًا مع الذكرى الأولى لوفاته بعد إحدى جلسات محاكمته في مصر، قبل أن يرفعها زميله النائب محمد العفاس.

من ناحيتها، أثارت الصورة غضب رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي، التي اعتبرت أن رفع صورة "زعيم جماعة الإخوان المسلمين"، وفق وصفها، أمر غير مقبول وأنه بمثابة استفزاز لمشاعر الحضور.

عبير موسى تقرب ايه لاحمد موسى 😂😅 — Mahmoud S.Bayoum (@BayoumMahmoud) June 17, 2020

كما أغضبت الصورة كذلك النائبة عن حزب "قلب تونس" آمال الورتتاني، مما دفع مخلوف إلى مغادرة القاعة مرددًا خلال خروجه عبارة "رغم أنوفكم"، مشيرًا بصورة مرسي نحو النواب الغاضبين.

وانسحب مخلوف والعفاس وبقية نواب "ائتلاف الكرامة"، احتجاجا على الفوضى التي أحدثتها عبير موسى وزملاؤها في ائتلاف "الحزب الدستوري الحر".

صورة اليوم من البرلمان التّونسي..النّائبان عن كتلة ائتلاف الحرّية و الكرامة،الاستاذ سيف الدّين مخلوف و الدكتور محمّد العفّاس يرفعان صورة الرئيس الشهيد محمد مرسي في ذكرى وفاته الاولى.🇹🇳🇪🇬@SeifMakh pic.twitter.com/KeviA3E8id — fathi chouk (@chouk_fathi) June 18, 2020

وقبل يومين قالت حركة النهضة، إنها قررت مقاضاة عبير موسي، بتهمة الادعاء بالباطل على نوابها. وكانت موسي وجهت خلال مؤتمر صحفي بالبرلمان، "اتهامات لنواب من النهضة بزيارة سجناء إرهابيين في السجون ليلا".

والنائبة موسى طالما أعلنت في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة النهضة، ودعت موسي، في مناسبات سابقة، إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

الاخوان ليسوا بعبع كما تصورهم عبير موسى هم أحسن ناس

لايسرقوا ولايخونوا ولا يظلموا وانما هم قوةبأخلاقهم

لايخشون الا الله، المجتمع الناجح هو من يقبل جميع الشرائح

الاتحاد هو سر النجاح ، خذوا التجربة من البلاد التى وقعت

احذروا ياتونسيون الانقسام هو الفشل فى كل شئ#محمد_مرسي — Nadia (@Nadiaalshakera1) June 18, 2020

وفي ذكرى رحيل مرسي، قال الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، إن "الانقلابيين سيدفعون ثمنا باهظا"، مشددا على أن "التاريخ لن يغفر لهم الطريقة التي تعاملوا بها مع الرئيس الراحل محمد مرسي".

وأضاف المرزوقي "مهما كانت انتماءاتنا السياسية ومهما كانت خلافاتنا مع الإسلاميين، سنواصل اعتبار محمد مرسي شهيد الديمقراطية، وسنواصل في كل سنة الاحتفال بذكراه، وسنذكر في كل ذكرى بما تعرض له من أسلوب وحشي في التعامل معه".

في #مصر احمد موسي

وفي #تونس عبير موسي ما هو القاسم المشترك بين الاتنين ؟؟؟ — الولا اسكرينه 💂💂 (@iskrinaa6987) June 17, 2020

وانتقد ما وصفه بـ"الموقف المخزي للديمقراطيات الغربية"، التي قال إنها "غضت الطرف عن كل الانتهاكات لحقوق الإنسان وللعبة الديمقراطية".

وفي 17 يونيو/ حزيران 2019، توفي الرئيس السابق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، أثناء محاكمته إثر نوبة قلبية مفاجئة، بينما حملت جماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسي، السلطات مسؤولية وفاته، واعتبرته "شهيدا" بسبب ما اعتبرته "إهمالا صحيا"، نفته السلطات بشدة مؤكدة أن الوفاة "طبيعية".

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انتحار عبير موسى بعد هده الصورة من وسط البرلمان التونسي👍👍👍👍رحم الله الدكتور #محمد_مرسي pic.twitter.com/s0gauAAE1L — خالد آغا2 (@qpXt6ncmOPm4cBE) June 17, 2020

امبارح نائب في البرلمان التونسي رفع صورة دكتور مرسي الله يرحمه …

النايبة الكبيرة عبير موسي راعية محاولات الإنقلاب في تونس قامت أعترضت ورفعت حواجبها كدهو 🤨 من عبير موسي لأحمد موسي يا قلبي لا تحزن 😏 — صُدفة (@mmsodfahhmm1126) June 18, 2020

عبير موسي تستنكر حمل صورة لمحمد مرسي في البرلمان

معلومات مهمة عن الموضوع : https://t.co/iYd6OX6fFK pic.twitter.com/6Y6nyMT94q — Bassem Mechergui (@BassemMechergu3) June 18, 2020