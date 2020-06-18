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سياسة

صحفي ليبي: محمد بن زايد حدثنا طويلا عن "الخطر الإسلامي" (فيديو)

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد
18/6/2020

وأضاف شمام في لقاء تلفزيوني أن الدول المجاورة التي تهتم بالشأن الليبي، موقفها غير مبني على مرجعيتها بقدر ما هو مبني على مصالحها الخاصة، لذلك تهتم السعودية والإمارات بالساحل الليبي. 

لقاء مع الصحفي الليبي محمود شمام والحديث عن الصراع في ليبيا

 

وتدعم مصر والإمارات وفرنسا وروسيا مليشيات حفتر منذ سنوات، وكثفت دعمها لقواته أثناء هجوم استمر لأكثر من عام بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس. 

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المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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