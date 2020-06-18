شاهد: سيارة تدهس متظاهرين ضد العنصرية.. ماذا فعلت الشرطة الأمريكية؟

وقام أحد الأشخاص بدهس المتظاهرين السلميين، والهروب بسيارته ثم قام بذلك مرة ثانية، مما أدى إلى إصابة اثنين من المحتجين ومحاولة الآخرين لمطاردة السيارة دون جدوى.

Officer Ken Le informs me the driver was caught, and there may have been three vehicles involved. — Kevin Parks (@kevin_parks) June 17, 2020

من جهة أخرى تعهدت شرطة مدينة "بورتلاند" بإجراء تحقيق فوري في الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأثار مقتل فلويد على يد الشرطي ديريك تشوفين في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا يوم 25 مايو/أيار الماضي، الغضب في المجتمع الأمريكي، حيث اندلعت إثره مظاهرات حاشدة، امتدت إلى جميع أنحاء الولايات المتحدة.

Medical on scene. Officers have stopped a vehicle that may be involved. Traffic investigation on-going. — Portland Police (@PortlandPolice) June 17, 2020

وكان جورج فلويد (46 عامًا) -الذي ينحدر من مدينة هيوستن وكان يعمل حارسا في ناد ليلي- أعزل، عندما احتجزته الشرطة أمام متجر بمدينة مينيابوليس، أواخر الشهر الماضي، بعدما تلقت بلاغا عن شرائه سجائر بورقة نقدية مزيفة بقيمة 20 دولارًا.

ووقع المشهد الصادم من الشرطي الأبيض تجاه المواطن الأسود، عندما جثم على عنقه منهيًا حياته رغم استغاثة الأخير، لتنفجر على إثر ذلك موجة احتجاجات غير مسبوقة ضد العنصرية داخل الولايات المتحدة وخارجها.

و دعا فيلونيس شقيق جورج فلويد، الأمم المتحدة إلى "مساعدة الأمريكيين السود".

وطالب في رسالة فيديو وجهها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتم بثها خلال جلسة عاجلة للمجلس حول عنصرية ووحشية الشرطة، بإجراء تحقيق رسمي في "جرائم العنصرية وعنف الشرطة ضد السود في أمريكا"، وفق ما اقترحته دول أفريقية.

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