شاهد: رياضي يحمل والده على ظهره أثناء رحلة.. وتفاعل لافت

وظهر العدّاء سعد شداد الأسمري، الذي شارك في المسابقات المحلية والقارية، وهو يحمل والده على ظهره للتنزه في أحد مناطق عسير جنوب غربي السعودية، حسبما بيّن ناشطون.

نعم السعد والله..

لقد شددت اباك على ظهرك يا ابن شداد

فشدَّك الله بعافيه من عنده..

رساله من سعد مختصره في #برالوالدين https://t.co/RlIkLd8zE5 — ☁ عاشق السحاب ☁ (@0101Mood) June 16, 2020

وأظهر الفيديو، الأسمري وهو يقترب من السيارة وجثا على ركبتيه لحمل والده المسن، حيث قام بالتنزه معه ببطء، قبل أن يتوجه إلى أحد أماكن الجلوس في مشهد عفوي تصدر موقع تويتر في السعودية بأعلى التفاعلات.

وثمّن نشطاء تصرفَ الأسمري الحميد مع والده وبرّه به ووفاءَه له، آملين أن يسير الشباب على خطاه مع آبائهم.

( وبالوالدين إحساناً ) هذا العداء العالمي #سعد_شداد_الاسمري الذي حقق اول ميدالية سعوديه عالميه في العاب القوى وكله بدعاء الوالدين . هذا المقطع له وهو يحمل والده على ظهره للتنزه في احد منتزهات #عسير pic.twitter.com/8C1T1Euad2 — 🇸🇦 منصور القحطاني 🇸🇦 (@mns_9999) June 16, 2020

والأسمري، هو رياضي سعودي، من مواليد 24 سبتمبر 1968، مارس فترة حياته رياضة الجري، من عام 1992 حتى اعتزاله عام 2002.

ويعمل الأسمري حاليًا المدير الفني للاتحاد السعودي لألعاب القوى، وفق وسائل إعلام محلية.

الله يحفظهم ويمتعهم بالصحة والعافيه

النجم نجم داخل المضمار وخارجه

وفي بيته ومع أهله تكون نجوميته أكبر

وبالأخص مع والديه..

نعم القدوة أبا فهد #سعد_شداد https://t.co/s3XxwYJsRP — مشهور الحارثي (@Mashhoursaad) June 16, 2020

ماشاء الله هذا بفضل الله ثم في بره لوالده المقطع عن مليون كلمه https://t.co/D1oGED8Y3j — عاشق النصر العالمي (@engah201558) June 17, 2020

(وبالوالدين احسانا) يحمل والده على ظهره للتنزه في احد منتزهات #عسير … العداء العالمي #سعد_شداد الاسمري والذي حقق اول ميدالية سعودية عالمية والعديد من الانجازات المحلية والقارية ، هؤلاء هم ابطالنا.. pic.twitter.com/jJmPiIYVgK — عسير 💜 (@IAseeer) June 17, 2020

سر نجاح العداء سعد شداد .. انتشر اليوم مقطع للعداء العالمي الشهير سعد شداد الاسمري صاحب اول ميدالية سعودية عالمية والذي اعتزل ممارسة العاب القوى عام 2002 بعد تحقيق العديد من النجاحات وهو يحمل والده على ظهره لمساعدته على التنزّه في احدى مناطق الجنوب .. بيّض الله وجهك ياسعد pic.twitter.com/5qpGBvH1vu — صحيفة الشبابية (@alshbabeh) June 16, 2020

لم يكن يعتقد العداء العالمي السعودي #سعد_شداد_الأسمري أنه سيعود ليصبح حديث الناس بعد تداول مقطع له وهو يحمل والده المسن للتنزه والترفيه عن نفسه في #عسير في ظل إجراءات الوقاية من فيروس #كورونا#كورونا_السعوديه #الصحة #الصحة_العالمية pic.twitter.com/Acrs9bPpPr — sayidatynet (@sayidatynet) June 17, 2020

﴿ وبالوالدين إحسانا﴾ العداء المعروف سعد شداد الاسمري

يحمل والده على ظهره أثناء خروجهم للتنزه. مافعله البطل سعد واجب ديني وأخلاقي وإنساني.

هذا المشهد الجميل يؤكد على أن هذه هي أخلاق معظم السعوديين وقيمهم الرفيعة التي علمها لهم دينهم الحنيف ونبيهم الكريم وعاداتهم الطيبة. pic.twitter.com/yBeutk9RTl — محمد اليحيا (@mo7ammadalyahya) June 17, 2020

.

هذه المرة ..

الشعور أكبر

من الكلام ،

من الشعر ،

من النثر ،

وأعمق من كل وصف :

ماأجمل البر بالوالدين عند الكبر ؛ العداء #سعد_شداد_الأسمري الذي حقق أول ميدالية سعودية عالمية، أخذ والده في نزهة برية ، وحمله على ظهره ليسعده .

اللهم اسعد قلب سعد ،

اللهم اسعد قلب سعد ❤️ pic.twitter.com/LknDwm50Zc — نايف الرشيدي (@naifalrashidi) June 17, 2020

💚#تربية_وأخلاق

في مقطع #متداول للعداء السعودي #سعد_شداد_الاسمري وهو يجثو على ركبتيه رحمة بوالده المسن ليحمله على ظهره للتنزه والترفيه عن نفسه في #عسير

جعل كل منا يراجع نفسه وتصرفاته مع والديه ما أجمل #الأخلاق_والقيم حينما نغرسها في نفوس ابنائنا ،اللهم ارضى عنه وارفع قدره#مكشات pic.twitter.com/7gN9wLKe6w — مكشات (@MekshatWorld) June 18, 2020

ونعم التربية لا حرمك الله الأجر،العداء السعودي / سعد شداد الأسمري/،،،. pic.twitter.com/GkRho9ubsC — مفلح بن حمود الاشجعي (@aborayan1423) June 17, 2020

لنتذكر ذلك البطل الذي حقق اول ميدالية بطولة للمملكة: انه البار سعد شداد الاسمري والذي يحمل والده على ظهره في الڤيديو المرفق لم اجد ناجحاً في حياته وسهل الله له جميع المسالك الا كان لبر الوالدين النصيب الاكبر وفقك الله سعد في الدارين. pic.twitter.com/iSoNbeIQFn — محمد الوهاس (@AlwahasM) June 17, 2020

بِسْم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بر الوالدين من أعظم الأعمال والتي افتقدها كثير من شباب اليوم هداهم الله وأصلحهم لو يعلمون قدر بر الوالدين من الأجر لحذواحذو العداء سعد شداد الاسمري الذي حقق أول ميدالية سعودية عالمية طالع بأبوه كشته فحمله على ظهره مكرما ليضعه على الكرسي. pic.twitter.com/LArOIs2dK1 — عبدالعزيز المعمر (@almoamar_a) June 16, 2020

مقطع متداول .. لاأعرف صاحبه .

شاب يحمل والده المسن العاجز على أكتافه .

خليني أتمشى بك شوي ..درس في زمن العقوق .!؟ pic.twitter.com/BnzlUnls6I — ظافر الهيال (@hayyal15) June 16, 2020

https://twitter.com/Ali_q84/status/1273009462970892288?ref_src=twsrc%5Etfw