البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

جون بولتون: ترمب غير مؤهل لمنصب الرئاسة

مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون (خلف) ترمب، حيث كان يدفع بقوة إلى توجيه ضربة عسكرية لإيران
مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون (خلف) ترمب، حيث كان يدفع بقوة إلى توجيه ضربة عسكرية لإيران
18/6/2020

جاء ذلك في مقتطف من مقابلة له الخميس.

وقال بولتون في مقابلة مع قناة "إيه بي سي"، التي ستبث كاملةً الأحد المقبل "لا أعتقد أنه مؤهل للمنصب. لا أعتقد أن لديه الكفاءة لتولي هذا المنصب".

وأضاف "لم أميّز في الحقيقية أي مبدأ توجيهي باستثناء ما هو مفيد لإعادة انتخاب ترمب".

وأوضح "أعتقد أنه كان يصب تركيزه على إعادة الانتخاب إلى حد سقطت معه الاعتبارات الطويلة الأمد".

وأشار بولتون إلى تواصل ترمب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قائلاً إن ترمب كان يركز على "فرصة التقاط صورة ورد فعل الصحافة عليها" عوضا عن التركيز على المصالح الأمريكية الطويلة الأمد.

ومن المقرر أن تصدر مذكرات بولتون "ذا رووم وير إت هابند" بشأن مهامه في البيت الأبيض الأسبوع المقبل. وتسعى إدارة ترمب جاهدة لوقف نشر الكتاب، مؤكدة أنه يتضمن معلومات مصنفة سرية للغاية.

وكتب بولتون في مقتطفات من الكتاب، نشرت في ثلاث صحف الأربعاء، أن ترمب طلب من الرئيس الصيني شي جينبينغ المساعدة في إعادة انتخابه، وأعرب عن دعمه لسياسة بيجين القاضية بالسجن الجماعي لمسلمي الإيغور والأقليات الأخرى، مشيرا إلى أن الرئيس يظهر جهلا كبيرا بمسائل العالم.

ويشتهر بولتون، وهو من صقور الجمهوريين المخضرمين، بآرائه المتشددة بشأن كوريا الشمالية، وهو سبب رئيسي لمغادرته البيت الأبيض في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التصريحات المدوية لبولتون، وكتب على تويتر "كتاب بولتون (…) هو مجموعة أكاذيب وروايات مختلقة، كلها بهدف إظهاري بصورة سيئة".

وأضاف "الكثير من التصريحات السخيفة التي ينسبها لي لم أقلها يوما، خيال بحت. يحاول فقط الانتقام لأنني أقلته".

واعتبر النائب الديمقراطي آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الذي كان يدير فريق المدعين خلال محاكمة ترمب التي كانت تهدف إلى عزله، أن "ادعاءات (بولتون) خطيرة للغاية".

وقال شيف في بيان إنه إذا كان ما يقوله المستشار السابق "صحيح، فهذا يشكل دليلا إضافيا على أن الضغط الذي مارسه دونالد ترمب على أوكرانيا والذي وجهت بموجبه اتهامات إليه، يشكل جزءا من ميل دائم لاستغلال منصبه وإساءة استخدام صلاحيات الإدارة الأمريكية بهدف السعي إلى منفعة شخصية وسياسية من حكومات أجنبية".

المصدر : الفرنسية
المزيد من سياسة

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبدالله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)

فرنسا تعرب عن قلقها بعد اعتقال مسؤول في منظمة حقوقية في مصر

صورة من زيارة السفراء إلى مقر المنظمة والتي اعتقل بشير على خلفيتها (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)

في أول زيارة رسمية.. وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية يصل إسرائيل

وزير خارجية البحرين في إسرائيل (رويترز)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي