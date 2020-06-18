"الرئيس المصري الوحيد المنتخب ديمقراطيا".. أردوغان يغرد في ذكرى رحيل مرسي

وكتب أردوغان في ذكرى رحيل مرسي قائلا "أستذكر بالرحمة أخي العزيز محمد مرسي الرئيس المصري الوحيد المنتخب ديمقراطيًا، في ذكرى استشهاده".

واستحسن رواد تويتر تغريدة الرئيس التركي، معتبرين مرسي "شهيدًا" مات وهو يدافع عن وطنه.

رحم الله رئيسنا و اسكنه جنات العنان،، و الله غالب هذا الانقلاب العسكرى الغازى بلادنا، و اعتذار منا نحن الشعب المصري على ما بدر من اعلامنا و حكومتنا المستبده و نسأل الله عز و جل مساعدتنا فى النهوض من تحت الانقاض و ننتصر على هذا الانقلاب العسكرى كما فعل شعب تركيا و ان نصبح دوله حره — reem (@FesalReem) June 17, 2020

كما أحيا مسؤولون وشخصيات تركية بوسم (MuhammedMursi#) على تويتر، مرور عام على رحيل مرسي الذي توفي في 17 يونيو/حزيران 2019، أثناء محاكمته إثر نوبة قلبية مفاجئة.

وكتب وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو "أترحم على محمد مرسي الذي هو أول رئيس ‎مصري منتخب ديمقراطيا. لن تنسى الأمة الإسلامية نضالك المحق، وأنت تقف وقفة ثابتة ضد الانقلاب".

وقال ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، إن الرئيس محمد مرسي، "لن يُنسى، فقد أصبح رمزا للمقاومة كشخصية عمر المختار (قاد النضال الشعبي ضد الاستعمار الإيطالي في ليبيا) الذي لا يزال يشكل رمزا قوميا مهما".

واعتبر أقطاي أن "طريقة اغتيال مرسي، تفضح كل الجرائم التي ينظمها النظام العالمي بأسره بسكوته على هذه الجريمة"، منددًا بالمعاملة التي تعرض لها مرسي خلال فترة سجنه.

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وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية في دينزلي التركية، شاهين تين، "أحيي أول رئيس مصري منتخب، الشهيد محمد مرسي، الذي ناضل بلا كلل على الطريق الصالح الذي يؤمن به".

وتابع "في أي مكان في العالم، يتم حرمان ممثلي الأمة من الخير، سيتم تذكر متآمري الانقلاب بالكراهية".

İnandığı Hak yolda yılmadan ve yorulmadan mücadele veren Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Şehid #MuhammedMursi'yi vefatının sene-i devriyesinde Rahmetle anıyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun, milletin temsilcileri hayırla yâd edilirken darbeciler ise nefretle anılacaktır. pic.twitter.com/C5tndvJ0Iw — Şahin TİN 🇹🇷 (@sahin_tin) June 17, 2020

وفي 17 يونيو/ حزيران 2019، توفي محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، أثناء محاكمته بنوبة قلبية مفاجئة.

وحمَّلت جماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسي، السلطات مسؤولية وفاته، واعتبرته "شهيدا" بسبب ما اعتبرته "إهمالا صحيا"، نفته السلطات بشدة مؤكدة أن الوفاة "طبيعية".

Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Şehit Dr. Muhammed Mursi zorbalığa, zulme, hukuksuzluğa boyun eğmeyerek başta biz Müslümanları ve tüm insanlık ailesini onurlandırmıştır. Allah O'ndan ve onun gibi duranlardan razı olsun. #MuhammedMursi pic.twitter.com/wi1CpLPDuQ — Gulden Sonmez (@Gulden_Sonmez) June 17, 2020

Yusuf’a yarenlik eden mısır zindanları senin hak uğruna verdiğin mücadeleye şahitlik etti. Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan #MuhammedMursi'ye vefatının sene-i devriyesinde rahmet ile yâd ediyorum. pic.twitter.com/NX4zBtjZAH — Hakan Han ÖZCAN 🇹🇷 (@hakanhanozcan) June 17, 2020

https://twitter.com/AmerrjoubAm/status/1273325473267941376?ref_src=twsrc%5Etfw

Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı #MuhammedMursi geçtiğimiz yıl bugün Darbeci Sisi’nin düzmece mahkemelerinde Rabbine kavuştu.

Çok acılar çekti ama davasından vazgeçmedi.

Onu da ona büyük acılar yaşayan firavunları da unutmayacağız. pic.twitter.com/OWZj7Yvs7W — Arzu Erdoğral (@ArzuErdogral) June 17, 2020

Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı ve her zaman hakkın savunucusu olan #MuhammedMursi’nin şehit olmasının üzerinden bir yı geçti.

Darbeciler karşısındaki dik duruşuna ve halkı için mücadelesine şahidiz.

Rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/JJOFHUgA89 — Yücel Yılmaz (@yucelyilmazyy) June 17, 2020

نبكي أنفسنا ولا نبكي مرسي، فهو شهيد عند ربه، اما نحن فماذا قدمنا لهذا الدين؟؟ — أنور باشا 🇹🇷 (@anwarpasha2022) June 17, 2020

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi, darbeci Sisi yönetiminin esareti altında tutulurken, bir mahkeme esnasında şaibeli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Şehit #MuhammedMursi'yi vefatının sene-i devriyesinde rahmetle yâd ediyoruz. pic.twitter.com/Chl2Wz4Kb4 — Ahmet AYDIN (@AhmetAYDIN_02) June 17, 2020

“Hiçbir zaman haksızlığa boyun eğmeyin. Alçalıp boyun eğmeyin. Vatanımızdan, hukukumuzdan, haklarımızdan ve inancımızdan en ufak taviz vermeyin." Mısır‘ın demokratik seçimle gelmiş ilk Cumhurbaşkanı #MuhammedMursi'yi vefatının yıldönümünde rahmetle anıyorum. — Öznur Çalık 🇹🇷🐞 (@oznurcalik) June 17, 2020

رحمة الله عليه. ينتظرهم عند الله ليشكوهم اليه.

وفقك الله الى كل خير وجعلك من الذين ينشرون العدل والكرامة في بلاد المسلمين — Ali Al Madhoun (@AliAlMadhoun21) June 17, 2020

“Çocuklarımız bizler için onlar adamdı diyecekler.” Şehadetinin sene-i devriyesinde Muhammed Mursi'yi Rahmetle anıyorum. Lâ Galibe İllâllah#MuhammedMursi pic.twitter.com/LISFTdstT9 — İbrahim Halil FIRAT (@AvHalilFirat) June 17, 2020

Türkiye’de Adnan Menderes’i darağacına götüren darbeci zihniyet; Mısır'da da seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı #MuhammedMursi’yi bilerek ve taammüden öldürdü. Muhammed Mursi'yi vefatının sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum. Darbeler Milli iradenin karşısında yok olmaya mahkumdur. pic.twitter.com/aMRZkXpGba — Dr. Leyla ŞAHİN USTA 🇹🇷 (@leylasahinusta) June 17, 2020

May Allah keep peace on him, we remember always.

The dictators who killed Morsi will also face severe punishment in this world or Hereafter. I saw in some comments that they abusing you, it is those who backed by dictators in some khalij countries. — Muqtar Osman Ahmed 🇸🇴 (@M_Osm_Ahmed) June 17, 2020

Zamanın firavunlarına boyun eğmeyen, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı demokrasi kahramanı #MuhammedMursi'yi şehadetinin sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anıyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/UBRzxYeTUa — Müslüm Yüksel (@yukselmuslum27) June 17, 2020