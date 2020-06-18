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"الرئيس المصري الوحيد المنتخب ديمقراطيا".. أردوغان يغرد في ذكرى رحيل مرسي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يمين" والرئيس المصري الراحل محمد مرسي
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يمين" والرئيس المصري الراحل محمد مرسي
18/6/2020

وكتب أردوغان في ذكرى رحيل مرسي قائلا "أستذكر بالرحمة أخي العزيز محمد مرسي الرئيس المصري الوحيد المنتخب ديمقراطيًا، في ذكرى استشهاده".

واستحسن رواد تويتر تغريدة الرئيس التركي، معتبرين مرسي "شهيدًا" مات وهو يدافع عن وطنه.

كما أحيا مسؤولون وشخصيات تركية بوسم (MuhammedMursi#) على تويتر، مرور عام على رحيل مرسي الذي توفي في 17 يونيو/حزيران 2019، أثناء محاكمته إثر نوبة قلبية مفاجئة.

وكتب وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو "أترحم على محمد مرسي الذي هو أول رئيسمصري منتخب ديمقراطيا. لن تنسى الأمة الإسلامية نضالك المحق، وأنت تقف وقفة ثابتة ضد الانقلاب".

وقال ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، إن الرئيس محمد مرسي، "لن يُنسى، فقد أصبح رمزا للمقاومة كشخصية عمر المختار (قاد النضال الشعبي ضد الاستعمار الإيطالي في ليبيا) الذي لا يزال يشكل رمزا قوميا مهما".

واعتبر أقطاي أن "طريقة اغتيال مرسي، تفضح كل الجرائم التي ينظمها النظام العالمي بأسره بسكوته على هذه الجريمة"، منددًا بالمعاملة التي تعرض لها مرسي خلال فترة سجنه.

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وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية في دينزلي التركية، شاهين تين، "أحيي أول رئيس مصري منتخب، الشهيد محمد مرسي، الذي ناضل بلا كلل على الطريق الصالح الذي يؤمن به".

وتابع "في أي مكان في العالم، يتم حرمان ممثلي الأمة من الخير، سيتم تذكر متآمري الانقلاب بالكراهية".

وفي 17 يونيو/ حزيران 2019، توفي  محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، أثناء محاكمته بنوبة قلبية مفاجئة.

وحمَّلت جماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسي، السلطات مسؤولية وفاته، واعتبرته "شهيدا" بسبب  ما اعتبرته "إهمالا صحيا"، نفته السلطات بشدة مؤكدة أن الوفاة "طبيعية".

https://twitter.com/AmerrjoubAm/status/1273325473267941376?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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