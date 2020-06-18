الأزهر يصعد موقفه ردا على الإساءة له.. ويطالب علماءه بمقاطعة قناة مصرية (فيديو)

واستضاف برنامج "كل يوم" على قناة on tv الدكتور طارق حجي، والذي شن هجوما واسعا على مؤسسة الأزهر الشريف، مشيرا إلى أنها تخالف سياسة الدولة وبحاجة للتغيير والتجديد.

وقال حجي في مداخلته إن مؤسسة الأزهر تدعم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وإنه يجب تغيير طريقة إدارتها والقائمين عليها، لمساندتهم لاعتصام رابعة العدوية والمناهضين لدولة 30 يونيو.

واستنكر الأزهر في بيان نشره على صفحته الرسمية، الأربعاء، ما أسماه "الافتراءات والأكاذيب المضللة" التي أذاعها البرنامج داعيا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ موقف حاسم.

ودعا الأزهر في بيانه كافة منتسبيه وعلمائه إلى مقاطعة هذا البرنامج؛ ووصفه بإنه "يروِّج تلك الأكاذيب والافتراءات دون أدنى مسؤولية من القناة في تحري الدقة أو المراعاة لمكانة الأزهر العظيمة لدى المصريين والعالم الإسلامي."

واستنكر ما ورد في تلك المداخلة من "محاولات خبيثة للوقيعة بين الأزهر والدولة ودعوات لانتهاك الدستور ومحاولة تكدير السلم العام وتشويه رسالة الأزهر ودوره البارز في حماية المجتمع من الفكر المتطرف".

وتابع البيان: "الأزهر هو أحد أهم مقومات الدولة المصرية وأهم مصادر قوتها الناعمة، وهو حصن الوسطية وناشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم أجمع، مهما حاول أصحاب الأجندات المغرضة تشويه رسالته وإنكار جهوده التي شهد لها العالم كله ويشهد لها القاصي والداني".

في هجوم غير مبرر على #الأزهر_الشريف بحجة عدم تجديد الحوار الديني مع أني ملاحظ تجديد كبير في التعامل مع ملف الإرهاب على سبيل المثال في الإعلام https://t.co/SshXIeiy6C — Mohamed Khairy 🇪🇬 (@mokhegypt) June 17, 2020

لابد من إنشاء قناة تلفزيونية تتحدث بلسان الأزهر ويقدم محتوى يومي يخاطب الناس بلسان علماء الأزهر المحترمين لرد على الشبهات وعلى هؤلاء الأوغاد ويخاطبوا الشباب وتقدم النصائح لهم .. pic.twitter.com/rv7RLTp4GM — الدقـــــــ®ـــــــــر™ (@JaberDayi) June 18, 2020

وينذر بالفتنه ، الأزهر وشيخه مرجعية المسلمين في كل أنحاءالأرض ، أنظروا كيف يقدر العالم دور الأزهر وشيخه ، وكيف يتعمد البعض الإساءة إليه في بلد الأزهر — مصطفى بكري (@BakryMP) June 17, 2020

موسم الهجوم علي شيخ الازهر.. بعد عمرو أديب

جاء دور خالد أبوبكر ومعه طارق حجي.. ثم بقية التوابعhttps://t.co/YytRgkJtY9 — محمد يوسف غانم (@CmVKmQ7Y4IwYoYS) June 18, 2020